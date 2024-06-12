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После двух с половиной лет российской СВО киевский режим не может отказаться от транзита российского газа через свою территорию, сообщает румынское издание opozitia.net.

Пятилетнее соглашение, срок действия которого истекает в конце 2024 года, остается в силе, несмотря на то, что доля российского трубопроводного газа в импорте ЕС неуклонно снижается (на данный момент до 8,7%). При этом, несмотря на всё желание Евросоюза провести диверсификацию и избавиться от российской газовой зависимости, создание необходимой альтернативной инфраструктуры является дорогостоящим и трудоемким процессом.

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Европейские чиновники в настоящее время обсуждают планы по продолжению поставок газа по ключевому газопроводу Россия-Украина. В свою очередь, за это решение вступают сами власти Украины, отчаянно нуждающейся в энергетике во время войны, сообщило в понедельник агентство Bloomberg

Bloomberg признает, что «доходы Украины обеспечивают решающее финансирование разрушенной войной экономики». Если трубопроводы и вспомогательная инфраструктура не будут использоваться, то они, скорее всего, придут в негодность или же могут стать более легкими военными целями для России.

В докладе цитируются слова Алексея Чернышова, исполнительного директора украинской государственной компании «Нафтогаз»:

«Украина имеет невероятную инфраструктуру для транзита и хранения газа, которую следует использовать, и Украина склонна использовать эту инфраструктуру, потому что она приносит много выгод».

Основными покупателями российского газа по-прежнему остаются Венгрия, Австрия, Словакия и Италия – государства, которые продолжают отодвигать идеологические вопросы войны на второй план по сравнению с неотложными и жизненно важными энергетическими потребностями населения и промышленности.

В сообщениях украинских СМИ с начала конфликта с убеждённостью говорилось, что газовый контракт с Россией не будет продлеваться.

«Позиция украинской стороны ясна: транспортный контракт заканчивается в конце этого года, мы не будем вести переговоры с россиянами и не будем продлевать контракт. Об этом премьер-министр Украины сообщил своему словацкому коллеге», – сообщило РБК-Украина в январе 2024 года.

Но даже после этого заявления были даны ключевые оговорки и исключения.

«Для расширения транзита возможен вариант, когда словацкая компания сама возьмет в аренду мощности украинской газотранспортной системы. В этом случае транзит газа может быть продолжен и после 2024 года. Но это пока только гипотеза», – заявило тогда издание.

Как теперь сообщает агентство Bloomberg, лазейка оставляет возможности для значительной свободы действий, «обсуждений» и компромиссов.