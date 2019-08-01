Украина и ЕС «забили стрелку» на 16 сентября, участие России под вопросом

01.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Россия, Украина и Евросоюз встретятся в Брюсселе 16 сентября для переговоров о транзите газа, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сказал глава НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев в интервью Handelsblatt.

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Вместе с тем, по словам Коболева, Россия пока не назвала представителей для трехсторонних газовых переговоров между Комиссией ЕС, Украиной и Россией, запланированных на 16 сентября в Брюсселе.

“Российские чиновники даже не приехали в Брюссель для технической подготовки к трехсторонней встрече — Россия, Украина, ЕС — в январе. Они отложили следующую сессию на месяцы и даже не подтвердили встречу в сентябре”, — сказал он.

Ранее Коболев дал интервью главной финансовой газете Германии Handelsblatt, в котором высказался по поводу “Северного потока-2” и невыполнения немецким канцлером Ангелой Меркель обещания по поводу транзита газа через территорию Украины.