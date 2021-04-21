21.04.2021, Москва, Александр Ростовцев

Вот уже три года, с апреля 2018-го, властями Грузии проводятся мероприятия по «реинтеграции и деоккупации» окончательно потерянных после развязанной Михаилом Саакашвили вооруженной агрессии республик Абхазия и Южная Осетия. Мероприятия эти проводятся в рамках программы «Шаг к лучшему будущему», разработанной при активном участии США и Евросоюза.

Даже беглое изучение ситуации позволяет обнаружить немало сходств с Украиной и Донбассом. Что, впрочем, неудивительно, учитывая, что в обоих случаях команды раздает американское посольство.

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Программа «реинтеграции» была представлена Георгием Квирикашвили, занимавшим на тот момент должность главы правительства Грузии. По задумке, инициатива состоит из трёх ключевых направлений.

Первое – расширение и упрощение торговых отношений вдоль линий разграничения путем создания «новых перспектив» для жителей Абхазии и Южной Осетии.

Второе – доступность получения образования жителям «оккупированных территорий» как в Грузии, так и за ее пределами.

Третье – попытаться очаровать абхазов и югоосетин блеском «достижений грузинской демократии», полученных от сближения бывшей метрополии с Евросоюзом. В первую очередь, речь идёт о «безвизе» и свободной торговле с ЕС, которыми якобы наслаждаются граждане Грузии, через предоставление налоговых льгот и индивидуальных грантов предпринимателям.

Как можно заметить, у грузинской программы «реинтеграции» есть много общего с украинской, хотя наблюдатели отмечают, что «Шаг к лучшему будущему», по сути, является продолжением политики Саакашвили, развёрнутой ещё в 2010 году, после переосмысления провальных результатов войны «08.08.08», и названной «Вовлечение путём сотрудничества».

Суть этих программ можно передать фразой: «не удалось завоевать отколовшиеся территории, тогда зальём их гражданам глаза сиропом и патокой, чтобы затем удушить в объятиях».

Таким образом, по факту, программа «реинтеграции и деоккупации» действует вот уже 11 лет, отчего хочется поинтересоваться реальными результатами, достигнутыми правительством Грузии на этом нелёгком пути.

По мнению наблюдателей, несмотря на кое-какие точечные успехи, программу завоевания утраченных Грузией территорий «мягкой силой» следует считать провальной.

К примеру, для абитуриентов Абхазии и Южной Осетии нет ничего особо привлекательного в грузинских учебных заведениях, поскольку в республиках с 1994 года не ведётся обучение на грузинском языке, а в самой Грузии примерно тогда же полностью ликвидировано преподавание на русском языке.

Языковой барьер – за что боролись, на то и напоролись.

В конце июля 2019 года грузинское Министерство образования, науки, культуры и спорта в связи с нулевым наплывом абхазских выпускников школ в грузинские вузы выпустило отчаянное распоряжение зачислять всех прибывших из Абхазии абитуриентов без экзаменов.

Глава ведомства Михаил Батиашвили пообещал профинансировать обучение этих студентов в государственных учебных заведениях из бюджета страны при условии их хорошей успеваемости в будущем году.

Наблюдатели отмечают, что жители Абхазии и Южной Осетии нередко приезжают в Грузию на лечение, однако это обстоятельство никоим образом не повлияло на их отношение к грузинской власти. Ну, то есть, абхазы и югоосетины в Грузии охотно лечатся, при этом упорно не желая реинтегрироваться. Почему бы не воспользоваться медицинскими услугами на той стороне, пока ещё есть возможность?

Что касается расширения и активизации контактов вдоль линии разграничения, то реализация грузинского плана привела к прямо противоположным последствиям.

К примеру, развитие торговой инфраструктуры на границе с Абхазией для привлечения жителей приграничных районов завершилось тем, что Сухуми начал закрывать пункты пропуска. Официально работает лишь один абхазско-грузинский КПП «Ингури», а контроль линии разграничения осуществляют российские пограничники.

Закрытие КПП с абхазской стороны произошло не по злой воле Сухуми. Причинами провала возобновления торговых связей называются отсутствие чётких законов о свободной торговле, в том числе со стороны ЕС, по отношению к Грузии. Кроме того, все попытки реализации реинтеграционной инициативы с 2010 года регулярно проваливаются из-за высокого уровня коррупции в силу отсутствия прозрачных правил.

Помимо прочего, методы «реинтеграции» вызывают глухое недовольство и саботаж у грузинского населения, поскольку образовательные и медицинские программы предоставляют жителям частично признанных республик существенные преференции в ущерб социальной поддержке самих граждан Грузии.

Если рассматривать проблему реинтеграционных усилий Тбилиси в целом, то на первое место выходит недоверие населения республик к грузинской власти. Прежде чем о чём-то договариваться с грузинским правительством, абхазы и югоосетины желают начать отношения с подписания мирного договора, в котором будут зафиксированы обязательства о невозобновлении военных действий.

Грузия в свою очередь отказывается подписывать подобное соглашение, не считая Абхазию и Южную Осетию сторонами конфликта. В Тбилиси готовы обсуждать проект документа только с Россией, не желая мириться с фактом, что скорейшее признания отделившихся республик пойдёт всем на пользу.

В Тбилиси как будто не понимают, что конфликту скоро исполнится 30 лет, и Грузию с Абхазией и Южной Осетией уже разделяет с трудом преодолимая пропасть, а ещё через 10-15 лет отторжение станет полным и окончательным.

Дестабилизирующим фактором в отношениях Грузии с частично признанными республиками являются всё возрастающие евроатлантические амбиции Тбилиси. При этом заявления «друзей Грузии», регулярно высказывающихся в поддержку «территориальной целостности» наряду с пустыми обещаниями оказания помощи по линии НАТО, ЕС, ПАСЕ, ни в коей мере не способствуют урегулированию конфликта, длящегося вот уже 27 лет.

Впрочем, главным препятствием на пути нормализации отношений выступают вовсе не НАТО, ЕС или ПАСЕ, а отсутствие в Тбилиси суверенного правительства, проводящего самостоятельную внешнюю политику, в основе которой лежат национальные, а не глобальные интересы и связанные с ними евроатлантические устремления. И пока ситуация коренным образом не изменится, любые проекты «деоккупации и реинтеграции» Абхазии и Южной Осетии будут проваливаться, какие бы «стратегические партнёры» не принимали участие в их разработке.