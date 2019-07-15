Украина и Грузия обречены на трагическую и жалкую кончину – эксперт

15.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Украина и Грузия оказались в заложниках собственных радикалов, и теперь обречены на бесславную кончину.

Об этом в эфире телеканала «PolitWera» заявила обозреватель агентства РИА «Новости» Ирина Алкснис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Грузинское государство, как и украинское, находится в заложниках у собственных радикалов. Они попали в некую деструктивную и саморазрушительную колею, и, даже несмотря на самые благие намерения их политиков, Грузия, как и Украина, обречены, у них нет никаких шансов выбраться из этого», – отметила она.

По мнению Ирины Алкснис, Украина стала неинтересной для всего мира, и никакие потуги киевского президента не остановят деградацию этой страны.

«Украина превратилась даже не в объект, а в некое явление природы, условно говоря, в вырезанный аппендицит. То есть, что он есть, что его нету – он уже не болит. Там сохраняются какие-то мелкие явления.

Голосование в ПАСЕ показало, где место Украины, и не случайно они (киевские политики – прим. ред.) всё это так бурно и болезненно восприняли. Сама логика исторического процесса привела к тому, к чему оно шло.

Москва в 2014 году рассчитывала именно на это, и рассчитала верно – мы пришли именно к тому, чего она хотела. И никакие встречи никакого украинского президента ни с кем ничего не изменят.

Даже если он встретится с Трампом и Путиным, то поговорят, сделают заявления, и всё, больше ничего не будет.

Потому что Украину поставили на рельсы, которые через несколько лет или десятилетий приведут её к определённому финалу. И всё остальное никого не интересует», – резюмировала эксперт.