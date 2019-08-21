Украина и Молдавия договорились покупать российский газ дороже

21.08.2019, Москва, Елена Острякова

Укртрансгаз и Молдовагаз совместно с операторами ГТС других стран согласовали необходимые технические решения для создания новых импортных мощностей на основе системы Трансбалканских трубопроводов по направлению «юг-север».

Об этом Укртрансгаз сообщает на своем официальном сайте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ожидается, что уже 1 января 2020 года будет создана постоянная мощность для импорта из Румынии объемом 1,5 млрд кубометров газа в год, независимо от объемов транзита российского газа через территорию Украины», – говорится в сообщении.

До конца года компании модернизируют приграничные газоизмерительные станции Гребеники (Украина) и Каушаны (Молдова). В Украине построят дополнительные обводные линии и установят технологические перемычки с монтажем трехслойных кранов.

Эксперты полагают, что речь идет о поставках российского газа из Европы, то есть по более высокой цене. Румыния добывает около 10 млрд кубометров газа в год, а потребляет 11 млрд. Нехватку компенсируют закупками российского газа. В прошлом году поставки российского газа составили 11% потребления в Румынии.

«Газпрому» принадлежит 50% Молдовагаза, правительству Молдавии – 35,33%, администрации Приднестровской Молдавской Республики -13,44%. ПМР передала свои акции в доверительное управление российскому газовому холдингу в 2005 году.