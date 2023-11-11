Украина и Молдова: Мертвая хватка Запада

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Европейская комиссия официально рекомендовала начать переговоры с Украиной и Молдовой об их вступлении в Евросоюз, дала этим странам рекомендации относительно дальнейших реформ. Президенты Владимир Зеленский и Майя Санду уже обсудили эту новость по телефону, поздравили друг друга с «историческим днем».

Зачем нужны Евросоюзу новые «проблемные дети», дойдет ли дело до их приема в ЕС, на каких условиях Украине и Молдове все-таки могут оформить еврочленство, и пойдут ли они в этом случае «одним пакетом»? Об этом в интервью ПолитНавигатору рассуждает директор Института социально-политических исследований и регионального развития (Тирасполь), доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации (Москва) Игорь Шорников.

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ПолитНавигатор: Европейская комиссия призвала начать переговоры с Украиной и Молдавией об их вступлении в Евросоюз. Какова истинная цель этого заявления? Евросоюзу, кажется, и этих без этих новичков хватает внутренних проблем.

Игорь Шорников: Рейтинг Зеленского на Украине серьезно пошатнулся, да и положение дел на фронте для Киева предкатастрофическое, в Молдове же правящая партия очень быстро теряет поддержку в обществе, что и показали прошедшие выборы. Брюссель не скрывает, что в этот сложный для Киева и Кишинева момент надо подкрепить надежды той части общества, которые пока еще не разочаровались в евроатлантическом выборе своих элит.

Какими бы громкими ни были сотрясания воздуха в Брюсселе, они таковыми и останутся – это пока лишь ни к чему не обязывающее требование политического момента.

В Молдове игра еще не окончена, предстоит второй тур выборов, а Украине не просто придется пережить сложную зиму, но и вполне возможно, столкнуться с внутриполитическими потрясениями. Поэтому заявления Брюсселя носят исключительно пропагандистский характер, направленный на внутреннюю аудиторию в Молдове и на Украине.

ПолитНавигатор: Есть ли реальные шансы вступления Украины и РМ в ЕС в обозримой перспективе? Раньше говорили, что ЕС расширяться не намерен, а тут вдруг дали этим двум странам статус кандидатов и уже обсуждают принятие в члены. Может ли быть так: принять – примут, обязательства наложат, а прав, как у других членов ЕС, не дадут? Могут ли решения по Украине и Молдове принять не одним пакетом, а в разное время?

Игорь Шорников: Мы видим, что Запад вцепился в Молдову и Украину мертвой хваткой, он не намерен уходить из этого макрорегиона и ведет многолетнюю целенаправленную политику по его обезлюживанию. Это похоже на политику, которую проводила гитлеровская Германия на оккупированных советских территориях, но в лайтовом режиме. Еще лет 25 назад прорумынские радикалы в Молдове признавались, что им нужно Приднестровье без приднестровцев. Оказывается, это была не их идея, а западная разработка. Помогая ее осуществлению, они не понимали, что планы Запада гораздо шире: им нужна Молдова без молдаван и Украина без украинцев. Сейчас мы наблюдаем финальные аккорды этой драмы: за несколько десятилетий население всего этого макрорегиона сокращено вдвое.

Нельзя исключать, что Молдова и Украина когда-нибудь окажутся в Евросоюзе, но надо понимать, что войдут они туда как территории, а не как государства.

«Скоро на тебя наденут деревянный макинтош, и в твоем доме будет играть музыка, но ты ее не услышишь» – евроинтеграция для Молдовы и Украины возможна только в таком виде. И, конечно, похороны для двух государственностей будут устраивать одновременно, чтобы никто из них ненароком не сбежал с этого европейского праздника.

Но, на мой взгляд, и молдавское, и украинское общества пока еще недостаточно обескровлены и пока еще верят в собственную государственность, поэтому перспектива евроинтеграции этих стран даже к 2030 году, по оценкам самих европейцев, слишком оптимистична.

Они еще долго готовы мариновать молдаван и украинцев в состоянии нынешнего правового беспредела. Однако если Россия вдруг решит форсировать события на фронте и продвигаться на запад, прорываться к Приднестровью, не стал бы исключать, что западники запустят какие-нибудь кризисные сценарии, вроде «унири» Молдовы и Румынии и введения «миротворческих контингентов» Польши на западную Украину.

ПолитНавигатор: Начинать ли переговоры с Украиной и Молдовой, решит Европейский совет в конце года, для запуска процесса понадобится единогласное одобрение всех 27 стран – членов ЕС. Какие государства могут быть против?

Игорь Шорников: Обязательно найдутся те, кто против. ЕС уже неоднократно доказывал неэффективность своей организации, когда надо было принимать жизненно важные решения. Классический случай – с провалом принятия общеевропейской Конституции. ЕС оказался заложником собственных демократических принципов.

Нынешний ЕС можно сравнить с Речью Посполитой XVIII века. Тогда каждый шляхтич имел право вето в Сейме и мог заблокировать любое решение. В итоге то государство потеряло все свои владения на востоке, а его сердцевина была разодрана западными соседями.

В ЕС достаточно может небольших, но вполне самостоятельных государств, которые ставят национальные интересы во главу угла. Так, например, Нидерланды и Австрия заблокировали Болгарии и Румынии вступление в Шенгенскую зону.

Самостоятельность во внешней политике демонстрирует Венгрия, недавно к ней присоединилась Словакия.

Заблокировать решение в отношении Украины может даже Польша, которая точно не рассматривает своего соседа в качестве равноправного партнера и требует от Киева покаяния за преступления прошлого.

Но, на мой взгляд, к концу года в тех западных кругах, где принимаются решения, уже появится понимание, как действовать дальше на внутримолдавском и внутриукраинском треках, и будет принято соответствующее решение.

Тут интересно, что общеевропейское единство технически могут продавить англосаксы. ЕС, несмотря на все свое показное величие, всего лишь пешка в западных раскладах.

Все же, если давать прогноз на конец года сейчас, то положительного решения по началу переговоров с ЕС я не вижу.

ПолитНавигатор: Не смущает ли ЕС наличие у Молдовы, например, нерешенного территориального конфликта? Какие виды у ЕС на Приднестровье и на приднестровское урегулирование, переговорная площадка для которого, кстати, в последнее время подвергается нападкам? Что может предпринять Москва, чтобы стабилизировать положение Приднестровья?

Игорь Шорников: Как может смущать ЕС наличие замороженного конфликта Молдовы с Приднестровьем, если его не смущает открытый горячий конфликт на Украине? Приднестровье для Брюсселя и Вашингтона видится как чисто техническая проблема: как вывезти из региона российский воинский контингент? А политические нюансы их мало интересуют. Будет ли Приднестровье частью федеративной Молдовы или унитарной, будет ли оно даже формально независимым государством, для них это не важно, важно, чтобы оно не стало частью России.

Повторюсь, они рассматривают весь наш макрорегион просто как территорию, как объект экспансии, а в каком статусе это блюдо подадут к их столу, им неважно.

Что может сделать Россия? Будущее Украины, Молдовы и Приднестровья решается сейчас на фронте, в том числе, на дипломатическом и экономическом.

И пока стремительное наступление до Дуная и Львова невозможно, Москве достаточно поддерживать региональную стабильность. Время работает против Запада, их ставленники в Кишиневе и в Киеве – временщики. Жители Молдовы это уже осознали, скоро осознают и украинцы. Уверен, что будущее всего нашего макрорегиона будет определяться волей народов, проживающих здесь, а не прихотью западных колонизаторов.