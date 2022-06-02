Украина и Молдова пытаются разжечь конфликт в Приднестровье

02.06.2022  14:31 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Конфликт, Молдова, Приднестровье, Украина
Новости Украины

Министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев прокомментировал, вчерашнее заявление советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко о том, что Приднестровье является «раковой опухолью для Молдовы и проблемой для Украины», которая «готова помочь Молдове восстановить конституционный порядок на левом берегу Днестра».

Об этом Игнатьев высказался в интервью телеканалу «Россия-24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев прокомментировал, вчерашнее заявление советника министра внутренних дел Украины...

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«Оставим на совести этого известного украинского болтуна эти высказывания. Судя по тезисам, которые озвучиваются, он намерен разжигать и провоцировать конфликт, подталкивания молдавскую сторону к силовым действиям. Господин Геращенко, наверное, плохо знает историю.

Первая государственность Приднестровья возникла еще в составе УССР (мы тогда, в 1924 году, были еще автономией). Если Приднестровье – злокачественное образование, то и вся Украина – злокачественное образование», – сказал Игнатьев.

По его мнению, такую цель преследует президент Молдовы Майя Санду, непрестанно требуя вывода российских войск из Приднестровья.

«Все политики, которые выступают против миротворческого механизма, фактически расписываются в том, что они за эскалацию конфликта, за силовую форму решения проблемы. Я считаю, это контрпродуктивно и крайне опасно, поскольку очевидно: победителей в числе тех, кто разжигает конфликт и новый виток напряжения, не будет. Судя по всему, эти заявления делаются из общей логике подходов НАТО и Запада по отношению к РФ и Приднестровью», – подчеркнул министр.

Он напомнил недавний призыв министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс вооружить Молдову самым современным оружием и сетования Санду о том, что сейчас молдавская армия «вооружена сохой».

«У меня один вопрос: против кого они собираются вооружаться. Явно не против Румынии. У них даже нет договора о границе, а полиция занимается совместным патрулированием приграничной зоны», – обратил внимание Игнатьев.

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