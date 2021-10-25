Украина и Молдова вознамерились нажиться на газовом удушении Приднестровья

25.10.2021 20:59 (Мск), Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Решение Украины, объявленное секретарем СНБО Алексеем Даниловым, выручить Молдову, которая не смогла пока договориться с «Газпромом» о поставках «голубого топлива», и одолжить соседке газ, «чтобы противостоять агрессору», вызвало шок в «незалежной».

Дело в том, что украинские регионы уже сейчас до начала зимы испытывают энергетические сложности, и им совсем не до братской солидарности.

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История показалась настолько нелогичной, что породила конспирологические объяснения подобной «доброты». По одной из них президент Украины Владимир Зеленский решил, таким образом, расплатиться со своей молдавской коллегой Майей Санду за то, что она замяла историю с похищением в апреле в Кишиневе украинскими спецслужбами экс-судьи Николая Чауса, в котором был заинтересован Зеленский.

Версия наделала переполох в Молдове. Тамошняя служба безопасности стала требовать удалять перепечатки с молдавских сайтов. Это заставляет предположить, что история-таки имела место. Только, судя по всему, Санду замяла скандал по дешевке – без газа, из союзнических соображений.

Что же касается поставок топлива, то украинцы могут расслабиться. Киев одолжит Кишиневу всего 15 миллионов кубометров с возвратом весной, сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус. Этого топлива Молдове хватит на 2 дня.

Зато НАК «Нафтогаз» подписала с молдавской Energocom рамочное соглашение о платных поставках до 700 млн кубометров «в случае необходимости». Причем продавать Украина будет импортный ресурс с прибылью для компании.

То есть, братская любовь обернулась банальным гешефтом. Цены на спотовых биржах Европы известны – более 1000 долларов за тысячу кубометров. Плюс украинская накрутка. Известно так же, что «Газпром» готов был поставлять газ со скидкой 25% – 600 долларов за тыс. кубометров. Но в молдавском правительстве нагло солгали о том, что эта цена выше, чем у других поставщиков. При этом цену «украинского» газа сообщать отказались.

«Теперь они выделят миллиарды из кредитов МВФ (они одолжили у фонда 1 млрд$), поставив разницу в 500$ за 1000 куб. метров в карман. Каждый день они якобы будут покупать газ по споту, через разные фирмы прокладки. Долгосрочных контрактов как с Газпромом не будет. Куда и кому уйдут деньги – не разберёшься», – написал в своем телеграм-канале депутат молдавского парламента Богдан Цыдря.

Зарабатывать Украина собирается не только на газе, который пойдет по румынскому трубопроводу Унгены-Кишинев. Оператор этого маршрута, компания Transgaz, уже сообщила, что в состоянии пропускать до 6,5 миллиона кубических метров газа в день – количество, которое может покрыть потребности Молдовы без Приднестровья.

ПМР потребляет больше газа, чем Молдова, потому что там продолжают работать промышленные предприятия. Одно из них – Молдавская ГРЭС, которая снабжает электроэнергией оба берега Днестра и Одесскую область, а иногда по перетокам и Николаевскую частично. В связи с энергетическими сложностями электростанция уже перешла на уголь и сократила поставки в Молдову. Если проблемы сохранятся, то пострадают и украинские потребители. Но какое это имеет значение, если на кону возможность дополнительных заработков для предприятий олигарха Рината Ахметова.

«Начиная с 25 октября импорт электроэнергии из Украины увеличится примерно на два миллиона киловатт-часов в сутки. На данный момент неясно, останется ли эта электроэнергия в качестве кредита или украинская сторона будет запрашивать коммерческий контракт не поставку», – сообщил вице-спикер молдавского парламента Александр Слусарь.

Оппозиционный предприниматель Вячеслав Платон уверен: еще как запросит.

«Будет ограничена подача газа на Кучурганскую ГРЭС, которая продаёт нам э/э по 53$ за мегаватт. А на Украине сейчас рынок – 140 $ за мегаватт. И там дефицит. А кроме как на Украине – брать негде. В год мы импортируем, по самому минимуму 2,5 млрд. кВт/ч. Наша переплата составит 140 $ (цена на Украине) умноженные на 2,5 млрд. кВт/ч. Что равняется $350 млн. Минус сегодняшние $132 млн. Разница составит $218 млн», – подсчитал Платон.

Еще одна украинская выгода – остановка более эффективных предприятий-конкурентов в Приднестровье. Например, Рыбницкого металлургического комбината (ММЗ). Украинские металлурги еще в начале октября потребовали остановить продажу ему металлолома. Сейчас проблему можно решить кардинально – из-за отсутствия газа ММЗ остановится.

Таким образом, Молдова предоставляет Украине широкие возможности заработать на собственном населении. При этом Кишинев представляет это как союзную борьбу с российским монополистом. Более того, молдавский вице-премьер Андрей Спыну пытается на переговорах с «Газпромом» еще и отстаивать интересы Украины.

«Мы хотим, чтобы« Газпром» подписал долгосрочный контракт с другими странами региона», – заявил он.

Молдавский журналист Елена Замура считает, что вся эта «газовая война» была искусственно разыграна Кишиневом и Киевом с одной целью – ликвидировать возможности прямых поставок российского газа в Приднестровье.

«Когда Санду-Гаврилица-Спыну получат полное удовлетворение от «диверсификации» газового рынка, «Газпром» объявит «Молдовагаз» банкротом. Несколько покупателей, которые купят по отдельности активы, объединятся с собственником румынской трубы и будут продавать нам «диверсифицированный» газ по рыночным европейским ценам. Тот же российский газ. И вернуть старую схему поставок будет уже невозможно. Все это было задумано еще до выборов президента», – написала Замура.

На стороне Приднестровья против украинско-молдавского сговора играют Россия и холод. «Газпром» уже заявил о возможности полного прекращения подачи газа в Молдову с 1 ноября. А там уже начались первые забастовки. На протест вышли 200 оставшихся без работы сотрудников одного из предприятий в Тараклии, на котором отключили газ. В Бельцах так и не затопили, школы были вынуждены сокращать уроки в связи с отсутствием отопления. Перемерзшие подростки додумались разогревать еду на Вечном огне.

Вице-премьер Спыну в среду опять полетит в Москву. Он надеется, что его, наконец, (с третьей попытки) примет глава «Газпрома» Алексей Миллер. Но президент РФ Владимир Путин обсуждать энергетические проблемы с молдавской коллегой Санду не намерен. Об этом сегодня сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.