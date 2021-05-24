Украина и Одесса: Мачеха плюнула в падчерицу и попала в себя

24.05.2021, Одесса, Татьяна Белая

Новости Украины

Тупоголовая мачеха опять пытается намазать Настеньку сажей и обернуть в лохмотья, чтобы на ее фоне раскоряка Марфушка казалась королевишной.

В президентскую программу «Большая реставрация» не вошел ни один памятник архитектуры Одессы, из которых, по сути, и состоит ее исторический центр. В отличие от Киева, Львова, Черновцов. Тернополя и других благонадежных регионов, реставрировать которые будут из государственной казны.

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«Это весомый шаг к спасению и сохранению нашего наследия, ведь оно — неотъемлемая часть нашей идентичности, истории и нас самих», — заявил глава Минкульта Александр Ткаченко.

А впрочем, ничего удивительного, ведь построенные в царские времена филармония, художественный музей, здание мэрии, а также дворцовый комплекс резиденции генерал-губернатора Новороссийского края Воронцова (представленные на конкурс президентской комиссии), действительно не имеют никакого отношения ни к украинскому наследию, ни к идентичности, ни к истории, ни к «ним самим».

Равно как и Белгород-Днестровская крепость (ее отстаивал губернатор) — памятник истории и градостроительства XIII—XV столетий, который тоже из программы реставрации вычеркнули. Если, конечно, «ученые» из Института национальной памяти не докажут, что крепость построили древние укры — накакали башенки да и сели план по раскопке Черного моря крапать…

А ведь как все начиналось! Тихой сапой архитектурные объекты, среди которых театры, музеи и прочие жемчужины зодчества, стали национализировать еще при Кучме. Когда общественность вопрошала «Зачем, ведь это во времена Российской империи, а не украинских националистов строили?», из Киева телеграфировали — «Ну як можна буты такыми недалэкогляднымы?». Ведь национализация подразумевает государственное финансирование! И правда, державный патронат — это не только престижно, но гарантия восстановления и охраны. Правда, если говорить о цивилизованных странах…

На деле же архитектурные памятники, национализированные и еще нет, спасали и продолжают спасать или на средства самих одесситов (в прямом смысле — кто сколько в ящик для пожертвований наплачет), или на внебюджетные средства, добытые мэрией, или на средства меценатов. Да, часто речь идет о циничных сделках, когда меценат становится владельцем архитектурной жемчужины, то есть горожане теряют к ней доступ, но памятник сохраняется. Однако в глобальным масштабах — какая разница, если государство такие дела вообще не интересуют? Когда реанимируешь полумертвого, не важно, сломаешь ему ребра или нет — лишь бы жил.

Это как извечная борьбы шаек националистов с «пророссийским» мэром Трухановым — дескать, и тендеры на реставрацию выигрывают его теневые фирмы, и бабло он на спасениях памятников отмывает, и все криво-косо делает. Но и тут, опять-таки, ключевое — «делает». Ибо, повторюсь, государство не делает ничего. А засланные ее пилигримы моют онучи в фонтане у памятника Пушкину.

В Одессе недавно как раз показательный скандал был — на фасаде отреставрированного без участия государства Дома Руссова (шедевре шедевров мировой архитектуры, который выгорел четыре года назад) важный элемент отпал. Если буквально, у скульптуры развалилась голова, а на месте каркаса обнаружилась… пластиковая бутылка — подрядчик сделал, как мог, как видит, и из чего было.

Так, впрочем, всегда, бывает… Когда город выживает своими силами. Единственный город на Украине, кстати.

Правда в том, что старинные дома, особенно жилые, никому, кроме самих жильцов не нужные, продолжают рушиться. Однако открыточная Одесса, тем более с точки зрения туриста, и по сей день продолжает выглядеть привлекательно, по крайней мере, на набор слайдов без фотошопа еще тянет. Сколько не унавоживай ее в День независимости и не топчи на параде вышиванок.

И, опять повторюсь, Украина не имеет к этому никакого отношения. И никогда не имела. Она занята украшением и втиранием буряка в щеки Марфушки, чтобы все сельские каплычки блестели пуще чернобыльского саркофага, «шоб красиво», а бюсты Ленину были растащены на грузила — капусту солить. Ну не бронзу же на Пушкине в Одессе ей натирать, ей богу!

Понятно, что фотомодель на конкурсе горбунов проиграет. Мэр и губернатор, хорош в этой всеукраинской фигне участвовать!

Не зря же Зеленский так спалился, заявив на недавней позорной пресс-конференции, что «военный парад будет и в Одессе, и в Украине». То есть они там себе все давно понимают и разделяют. Но имеется в виду Одесса, с которой Украина ментально распрощалась, поэтому не финансируется, или нежелание вкладывать деньги в то, что все равно придется бомбить, «реагируя на агрессию со стороны РФ» — вот это уже вопрос.