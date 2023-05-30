Украина и Польша столкнулись с новым Чернобылем – Артамонов

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После того, как ВКС РФ разбомбили несколько складов ВСУ с урановыми боеприпасами, смертельно опасные осадки понеслись в сторону Европы и осели на территории Польши.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный аналитик Александр Артамонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Грязную бомбу нам испытывать уже не надо, и им не надо, потому что они уже всё получили. После того, что произошло в Хмельницкой области, взрыв склада с обеднённым ураном. И по розе ветров это всё понеслось в сторону Польши. А после этого, стало известно, что вчера (28.05.2023 г.) мы попали в склад с обеднённым ураном в районе Житомира, там паника. Та самая грязная бомба всё, уже пришла на Украину… И оно накапливается, поднимается вверх. Всё зависит от того, сколько было на складах этой гадости, как далеко её понесёт. Так как это пыль, её не стереть, не ликвидировать – потихонечку она будет уходить в почву», – сказал эксперт.

«Украинцы вместе с поляками сами себе отморозили уши. После такого сценария, если бы они были разумными людьми, надо было срочно прекращать военные действия, кричать «СОС», проводить деуранизацию, попытку спасения населения. Всё то, что мы делали во времена Чернобыля, или японцы с Фокусимой. Последствия страшные, и будет ещё хуже, потому что это тихая смерть, в том числе для будущих поколений», – сказал Артамонов.