14.01.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Политика, Прибалтика, Украина
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Украина и Прибалтика создают интернациональный нацизм

Украина и страны Прибалтики выстроили схему отъема территорий у Российской Федерации.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил депутат Государственной думы РФ Алексей Журавлев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация заключается в том, что ребята (Украина и страны Прибалтики – прим. ред.) делают интернациональный нацизм в чистом виде. Дело в том, что они уже выстроили себе реальную схему Междуморья – они хотят от Балтики до Чёрного моря, от Крыма до Кубани, и даже Калининград забрать. Ситуация была бы весёлая, но на самом деле серьёзно по той простой причине, что они обмениваются боевыми подразделениями. В Эстонии Нацкорпус даже патрулирует улицы, такой у них идёт обмен нациками, и достаточно серьёзно», – возмутился депутат.

В свою очередь, бывший офицер СБУ Владимир Мулык согласился со сказанным и признал, что Украина стремиться создать антирусский союз.

«Мы, действительно, создаём антирусский союз, вопросов нет. Это (Прибалтика – прим. ред.) союзники, мы их ищем» – сказал украинец.

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