17.12.2018, Москва, Максим Карпенко
 
Война, Вооруженные силы, Политика, Россия, Украина
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«Украина и Россия подошли к войне»

Российская власть якобы не желает признавать украинское государство равным себе.

Об этом во время Федерального совета партии «Яблоко» заявил ее лидер Григорий Явлинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Либерал считает, что виновата в этом РФ, которая не признает суверенитет Украины и ее «национальную идентичность».

«Реальная опасность войны. Не маленькой уже, не гибридной, а большой и настоящей. Россия с этим черноморским эпизодом вплотную подошла к открытой войне, в частности, с Украиной. Я хочу заявить, что это преступно. Это преступно не только само по себе, но это еще и в высшей степени противоречит национальным интересам России”, – сказал оппозиционный политик.

По его мнению, конфликт с Украиной принципиально противоречит российским национальным интересам.

“Корни этой проблемы, будем говорить прямо, в стремлении Кремля поставить под контроль Киев, ограничить суверенитет соседнего государства. Это современные империалистические потуги. Корни этой проблемы в шовинизме так называемой элиты. Что такое шовинизм – это отказ признавать украинцев и Украину ровней. Это отказ признавать их государство таким же, как Россия. Это отказы им в национальной идентичности», – заявил Явлинский.

Ранее он заявил, что если бы стал президентом, то запретил бы оказывать помощь ЛНР и ДНР, а также содействовал вводу миротворцев ООН на Донбасс.

До этого он объявил, что Крым не является территорией РФ.

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