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Немецкая Die Zeit утверждает, что Украина и Россия ведут непубличные консультации, призванные определить границы взаимных уступок на возможных будущих переговорах.

Издание отмечает, что «там, где возможно», переговоры между воюющими странами ведутся уже давно и ведутся на уровне политических советников, а не лиц, принимающих решения.

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В частности, относительно взаимного воздержания от ударов по энергетической инфраструктуре, обмена пленными и возвращения украинских детей, зернового соглашения и других подобных кейсов из прошлого и настоящего.

«Состоялись переговоры между советниками по безопасности глав правительств стран G7 и Украины в Копенгагене, в Киеве, на Мальте, в Давосе и, наконец, в Джидде (Саудовская Аравия), где присутствовали даже китайцы. Далее была конференция в швейцарском Бюргенштоке», – напоминает издание. Правда, приведенный перечень – это, скорее, имитация переговоров – без участия РФ.

Однако некоторые переговоры, добавляет Die Zeit, ведутся непублично.

К примеру, track-two дипломатия, призванная проверить, что возможно. На что готова пойти Украина? Может ли вопрос о будущем Крыма быть отложен на время? В каких сферах Россия согласится пойти на уступки?

«Такие вопросы обсуждаются далеко от посторонних глаз и не на самом высоком уровне.Представьте себе, что произошло бы на Украине, если бы вдруг стало известно, что президент Зеленский готов уступить территорию. Но когда украинские и российские чиновники и политические советники говорят об этом конфиденциально, другая сторона знает, где есть пространство для маневра. А где нет», – говорится в статье.

По мнению немецкого автора Алисы Бота, «вопрос больше не в том, состоятся ли мирные переговоры, а в том, когда и как». Более того, в редакционной подводке к статье содержится призыв к федеральному правительству ФРГ “осмелиться прибегнуть к более заметной дипломатии ради прекращения огня на Украине”. Правда, и тут не все так просто.

Издание напоминает, что на переговоры в Стамбуле весной 2022 года Россия согласилась, потому что ее армия не смогла быстро взять Киев, как планировалось, а была вынуждена отступить. Кремль столкнулся с сопротивлением, и ему было что терять.

«Это необходимое условие для успешных переговоров, как тогда, так и сейчас», – резюмирует газета, давая понять, что Киев официально запросит мира только оказавшись в выгодном для себя положении или под сильным внешним давлением. Например, если по итогам выборов в США Зеленскому не оставят иных альтернатив под угрозой сворачивания американской помощи.

Впрочем, даже в этой ситуации Банковая, скорее всего, будет максимально тянуть и юлить, стараясь выиграть время и надеясь на изменение внешней коньюнктуры.