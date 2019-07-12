«Украина и Россия воюют за наследие Киевской Руси»

12.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Сегодня идет между Россией и Украиной якобы идет война, по итогам которой проигравшая сторона останется без истории и будущего.

Об этом в эфире 4 канала, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил киевский пропагандист Алексей Арестович.

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«За 22 года наблюдения за Россией я увидел, что Россия хочет воссоздать Советский Союз-2. Может быть, не все 15 республик, но Украину точно или большую часть Украины, половину Украины. Путин хочет отыграться за поражение во Второй мировой войне. Этот процесс очень стратегический – на 40-50 лет», – сказал Арестович.

По его словам. 73 процента граждан Украины, голосовавших за избрание президентом Владимира Зеленского, говорят, что «мы устали воевать».

«А я на них смотрю и понимаю, что они уставшими родились, эти приспешники Зеленского и так далее. Россия никогда не остановится, потому что бой идет за тех, кто будет наследником Киевской Руси, за наследие Киевской Руси. Если это мы, то они становятся улусом Золотой Орды без истории, без смысла, без будущего – без ничего. Это смерть для них.

Если они остаются наследниками Киевской Руси, то мы становимся придумкой Австро-Венгерского Генштаба или польской разведки, которые так же искореженные, ненастоящие и нет такой нации, как украинцы вообще. Это гибель. Израиль и арабы за что воюют? За Храмовую гору, а мы воюем за Киево-Печерскую лавру. Для них это всегда было важным, это вопрос их существования как цивилизации, и они никогда не остановятся», – заявил Арестович.

Как сообщал «ПолитНавигатор», академик провел ликбез украинских политиков и рассказал, чем были Москва и Киев в древности.

Кроме того, в украинском парламенте обвинили Россию в краже Киевской Руси и потребовали вернуть исторические земли Украины