Украина и Румыния готовятся атаковать Приднестровье

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Минобороны РФ заявило сегодня, что по имеющейся у него информации, в ближайшее время киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, которая будет осуществлена подразделениями вооруженных сил Украины, в том числе с привлечением боевиков террористического формирования «Азов».

Об этом говорится на официальных ресурсах ведомства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В качестве предлога для вторжения планируется инсценировка якобы наступления российских войск с территории Приднестровья. Для этого участвующие в постановочном вторжении украинские диверсанты будут переодеты в форму военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Минобороны заверяет, что внимательно отслеживает ситуацию на приднестровско-украинской границе и готово к реагированию на любые изменения обстановки.

Аналогичная информация последние дни появлялась и в молдавских соцсетях. Так, сообщалось, что в районе села Фрунзовка Одесской области была замечена группа военных, одетых в использующийся в России темно-зеленый пиксель с белыми повязками на руках и ногах. Однако говорили он на «западенском» украинском, что дало основания предположить: это солдаты из бригады в Подольске.

Неназванные источники сообщали, что после провокации ВСУ готовят прорыв в Приднестровье с двух сторон: Станиславки и Тымково. Планируется бросок по железной дороге составов с техникой прямо до военных складов в Колбасной, где сосредоточен огромный арсенал советских боеприпасов, вывезенный в свое время из ГДР и Чехословакии. Эти склады, а вовсе не «независимость Молдовы» являются истинной целью ВСУ, испытывающих острый снарядный голод.

Составы уже строят в Слободке, ведется передислокация с Котовского гарнизона. Наблюдается скопление технике на Кировоградской трассе за несколько километров от пункта пропуска «Платоново». Личному составу раздали сухпайки на четверо суток, БМП и БМД заправлены «под горлышко». Одновременно пограничников отводят на 2 км вглубь Украины. Ориентировочное количество наступательной группировки исчисляется в 5000-6500 украинских военнослужащих и 600-800 натовских. Приднестровье, по украинским оценкам, сможет выставить не более 2 тыс бойцов.

Одесская облгосадминистрация закрыла учебные заведения, а своих работников за попросила покинуть город на 2 недели. Спикер военной одесской администрации Сергей Братчук заявил в интервью молдавскому tv8.md, что «на временно оккупированной территории Молдовы прямо сейчас готовят диверсионные группы», которые должны быть засланы на территорию Украины, а также Молдовы.

«Это очень острая тема, и мы надеемся на свои спецслужбы. Молдове не нужно бояться России, а следует сделать выводы из событий, которые произошли в Украине с 2014 года. Кишиневу и Киеву вместе удастся преодолеть все злобные нарративы Кремля», – сказал Братчук.

Однако в пресс-службе правительства Молдовы не подтвердили эту информацию и призвали сохранять спокойствие.

«Наши ведомства сотрудничают с зарубежными партнерами, и в случае угрозы для страны общество немедленно проинформируют», — отметили в правительстве.

Госсекретарь молдавского минобороны Валериу Мижа назвал украинскую активность «психологической операцией».

«Мы бдительны и способны предпринять определенные действия, если это произойдет. Но на данный момент это скорее элемент психологической операции, чем реальные намерения», – сказал Мижа.

Такая реакция на предупреждение российского министерства контрастирует с тем, как несколько дней назад молдавские власти восприняли заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что российские военные могут захватить аэропорт в Кишиневе. Об этом глава киевского режима предупредил молдавского президента Майю Санду, а затем поведал западным СМИ.

Фантазии Зеленского легко и оперативно подтвердил министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску и поведал о планах взорвать взлетно-посадочную полосу (ВВП).

«Я могу сказать, что это учитывалось еще год назад, и еще год назад все наши институты были готовы к рискам, в том числе и с аэропортом Кишинева. Если позволите не буду входить в детали технического или военного порядка, но на практике работа аэропорта зависит от возможности ВВП принимать самолеты. То есть через разрушение ВПП или блокирование ее можно… но опять же не хочу вдаваться в детали, потому что есть десятки мер, которые были предусмотрены и подготовлены нашими институтами, минобороны и СИБ», — сказал Попеску в эфире Jurnal TV.

При этом министр не видел «риска военных сценариев», но допускал «гибридную диверсию и попытку государственного переворота». Эта тема, запущенная Санду, получила сегодня развитие. Молдавские спецслужбы заявили о том, что пять граждан находятся под следствием по подозрению в причастности к агентурной сети, шпионажу и государственной измене. Это не только молдаване, но и граждане другого государства, контактировавшие с представителями иностранных спецслужб.

Однако на Украине не считают, что Кишиневу можно обойтись «гибридными арестами» и предлагают начать боевые действия. Разногласия только в том, сколько они продлятся: три дня или один.

«Если народ Молдовы и власть решат восстановить территориальную целостность, то при поддержке НАТО и Украины это можно сделать за 24 часа. Сейчас у Молдовы есть уникальный геополитический и исторический шанс получить независимость от России. Сепаратистский анклав Приднестровья, который существует исключительно за счет поддержки России, уже год как «втиснут» между Молдовой и Украиной. Молдове необходимо использовать для этого все доступные методы. Таким образом, Кишинев вместе с Киевом могут вместе закончить 30-летнюю историю издевательств над молдавской Независимостью», – написал печально известный куратор сайта убийц «Миротворец» Антон Геращенко.

«Украина рядом, которая, если попросят молдовские власти, не останется в стороне. Мы имеем возможности, и условия уже созданы. Сутки или трое – это не вопрос. Может, они герои и посопротивляются. Кто поумнее, поднимет руки, для тех, кто поглупее, это станет последним сопротивлением в жизни», – сказал бывший советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович в интервью беглому российскому адвокату Марку Фейгину.

Уголька подбрасывают и через западную границу. В эфире румынского телевидения эксперты обсуждали, как французские танки Leclerc будут при необходимости перебрасываться в Молдову.

Главный русофоб Молдовы Оазу Нантой уже поделился в эфире планами по расчленению Приднестровья на три части.

«Зачем давать автономию Приднестровью? Что общего у Каменки со Слободзеей? Эту кишку нужно нарезать на три куска и объединить с территориальными единицами на правом берегу Днестра», – заявил Нантой.

Оппозиция в Кишиневе бьет тревогу. Бывший президент Молдовы Игорь Додон считает, что Санду должна чётко отказаться от «помощи» Украины.

«Хочу обратиться к нашим соседям, украинцам: занимайтесь своими проблемами. > Молдавско-приднестровский конфликт это — проблема Кишинева, который будет ее решать мирным путем, а не так как хочет украинская сторона. Любой шаг со стороны Украины в сторону Приднестровья будет агрессией против Республики Молдавия», – сказал Додон.

Но венные планы вынашивают не столько в Киеве, сколько за океаном.

«Настоящим президентом Молдовы является посол США Кент Д. Логсдон. Санду в ежедневном режиме с ним общается практически по всем важным государственным решениям. Ходит к нему как на работу. Попытка захвата Приднестровья – это план США по лишению нас смысла получения контроля над всем южным побережьем Украины. Но, это лишь территориальный контекст, а у нас их гораздо больше. Наших там мало, но есть один сдерживающий нюанс: военные склады в селе Колбасна. И он настолько огромный, что если его взорвать, то это будет пять Хиросим по мощности», – пишет в своем ТГ-канале российский политолог Марат Баширов.

Он считает, что и кейс с захватом кишиневского аэропорта одновременно разыгрывали послы США в Молдове и на Украине.

Молдавский депутат Богдан Цырдя считает, что и баллада о государственном перевороте была сочинена для Санду на Западе.

«13 февраля, в день брифинга Санду о госперевороте, Молдову посетил с официальным визитом замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи. 16 февраля в Молдове утвердили новое правительство во главе с силовиком Речаном. Он тут же объявил о необходимости демилитаризации Приднестровья, необходимости вооружения страны против возможного вторжения извне. С 17 по 19 февраля в Мюнхене проходила 59-я конференция по безопасности! И вот на этой конференции Санду заявила, что Россия ведёт против нас гибридную войну. Поэтому нам нужна система ПВО. Заместитель Генсека НАТО М. Джоанэ обещал Санду нелетальное воооружение. А Румыния, Великобритания и Германия – летальное оружие. Теперь вы понимаете, что преследовала Санду истерикой о госперевороте? Вооружение от Запада, укрепление личной власти», – пишет Цырдя.

Российский политолог Дмитрий Евстафьев считает, что в Приднестровье Россия столкнется не с Молдовой, а с Румынией.

«С Молдовой воевать мы не будем. Не с кем там воевать и незачем. А вот с Румынией некоторое бодание может быть. Румынская армия хотя и бестолковая, но довольно многочисленная. Байден и определенные силы в Киеве хотят географически расширить конфликт на Украине как за счет белорусско-литовского, так и системы Днестр-Дунай. Это говорит об определенной нацеленности американского руководства на эскалацию», – сказал Евстафьей в интервью ютуб-каналу «Анализ Событий».

Кстати президент Санду находится сегодня в Бухаресте, где встречается со своим румынским коллегой Клаусом Йоханнисем. Он уже заявил в Варшаве о готовности оказать помощь Молдове при любом сценарии развития событий.

«Румыния не только лишь подготовлена, она предрасположена помочь Молдове в любом – повторяю – в любом сценарии. Как будет выглядеть эта конкретная поддержка, очевидно, зависит от развития геополитической ситуации. На данный момент, вы это прекрасно знаете, что мы поддерживаем Молдову электричеством, газом и так далее, мы помогаем реформировать институты, но мы готовы, и я лично готов пойти гораздо дальше, если того потребует ситуация», – заявил Йоханнис.

Официальные лица в Приднестровье заверяют, что к провокациям готовы.

«Наши силовые органы достаточно слаженно взаимодействуют, хладнокровно и взвешенно оценивают ситуацию вокруг республики. Если кто-то рассчитывает на панику, то ее среди жителей и приднестровских силовиков нет. Любые посягательства на миротворцев будут представлять собой преступление, которому нет оправдания», – сказал сопредседатель Объединенной Контрольной комиссии Олег Беляков.

Вчера в столичную госадминистрацию поступило ложное сообщение о минировании. Весной прошлого года такие сообщения и кибератаки на официальные сайты ПМР были массовыми и шли с территории Украины.