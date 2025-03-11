«Путин, сдавайся!». Украина и США после удара по Москве предлагают «перемирие»

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Предложение России о перемирии, выглядящее как издевательство после ночного удара по Москве. Таков главный публичный итог переговоров, состоявшихся между США и делегацией Украины сегодня в Саудовской Аравии.

Американцы предложили, а Киев согласился с идеей объявить 30-дневное «перемирие», включающее остановку боевых действий по всей линии фронта и удары вглубь территории. При этом Вашингтон пообещал возобновить приостановленную помощь ВСУ.

«Теперь передадим это предложение русским. И мы надеемся, что они ответят согласием на мир. Теперь мяч на их стороне. Главная цель президента – он хочет, чтобы война закончилась. Украина сделала конкретный шаг в этом направлении. Мы надеемся, что русские ответят тем же… Прежде чем начать переговоры, нужно прекратить стрелять друг в друга», – сказал глава Госдепа Марко Рубио.

А другой американский переговорщик Майк Уолтц сообщил, что США возобновляют военную помощь Киеву.

«То есть, они снова открывают поток вооружений и разведданных. Украина все это копит в течение месяца. А потом виновата в продолжении войны Россия?» – объясняет военкор Александр Коц.

С ним соглашается обозреватель Борис Рожин.

«Классическая разводка а-ля Чечня 1995-1996 и Минск-1/Минск-2…Потом скажем, что нас снова обманули».

Бывший сотрудник администрации президента РФ историк Модест Колеров характеризует ситуацию так:

«Шантаж и ультиматум Трампа – Зеленского против России: «Путин, сдавайся!».

Американист Валентин Богданов объясняет, в чем хитрость:

«Поняв, что в лоб с Трампом им сейчас не тягаться, кураторы Зеленского из числа глобальных бюрократов посоветовали ему поступить согласно главному бюрократическому принципу «не можешь противостоять- возглавь». И вот тот, кто еще вчера призывал возвращаться к границам 2014 года, уже согласен на 30-дневное перемирие. Это уже, оказывается, «украинская инициатива» даже. Ради такого он и галстук снова наденет, и костюм достанет, и на русский язык перейдет. И переизбираться пойдет».

К слову, Евросоюз уже заявил о поддержке идеи перемирия.

«Если ЕС приветствуют, значит, речь идет о чем-то не просто плохом, но ужасном», – пишет философ Александр Дугин.

Экс-депутат горсовета Одессы Лев Вершинин замечает:

«За 30 оговоренных дней, получая обильную помощь из Штатов, Киев сможет купировать все нынешние проблемы, восстановить силы, укрепиться, накопить технику, а потом снова начать, РФ же потеряет все накопленные бонусы, помимо прочего, оставив под врагом еще и Суджу. Тем более, если будут нарушения перемирия, то киевских нарушений постараются не замечать, а российские нарушения понесут по всем экранам мира. Но и просто сказать «нет» нельзя, ибо получится, что именно Кремль против мира. Единственный вариант: выкатить встречные требования».

Политолог Сергей Марков утверждает, что США будут предлагать Москве перемирие в обмен на вывод ВСУ из Курской области.

«Но это было бы очень слабым обменом. Ведь ВСУ контролирует в Курской области уже меньше 15 населенных пунктов… Условием перемирия может стать оружейное эмбарго на поставки Украине. То есть 52 страны члены коалиции Рамштайн должны подписать это перемирие как свои обязательства не поставлять оружие Украине в течение перемирия. Это было бы предельно честно, – ведь все 52 страны члены Рамштайн фактически участвуют в прокси войне с Россией».

У радиоведущего Сергея Мардана другая идея:

«Курская область – это не Украина. А также Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области тоже не Украина. Там в хохлов можно и дальше стрелять. А вот в Харьковской и Сумской там да. Там можно согласиться на прекращение огня».

Политолог Дмитрий Евстафьев предлагает тянуть время.

«Стоит взять паузу в дипломатии. А заодно и политической коммуникации. И тоже понятно почему: мы должны дать нашим американским партнёрам ещё немного «дозреть». Пар, так сказать, выпустить. Не надо спешить. Две-три недельки ничего в глобальном масштабе не решат. Американцам есть, чем заняться. Гренландия, Канада… Мало ли, что ещё случится».

Участник СВО Сергей Григоров уверен: ни на какое перемирие не нужно соглашаться.