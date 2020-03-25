25.03.2020, Москва, Михаил Рябов
 
ЕС, Китай, Россия, США, Украина, Экономика
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Украина и США продолжают торговать с Россией, несмотря на санкции




Несмотря на санкции, Украина и США вошли в топ рейтинга по внешней торговле гражданской высокотехнологичной продукцией с Россией в 2015–2019 годах, опубликованным Центром макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.

Как пишет сегодня газета «Коммерсант», в список ключевых партнеров РФ вошли не только Китай и Индия, но и США, Германия, Чехия, Франция и Украина.

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Из Азии в Россию поставляются компьютеры и их комплектующие, медоборудование и станки, фото- и видеокамеры.

Наиболее значимые для РФ рынки сбыта — Алжир и Египет, Иран (нерегулярные поставки базовых станций, радиолокационной аппаратуры, в прошлом — твэлов и урана), Узбекистан (пульты и панели для электрической аппаратуры, лекарства и вакцины), Болгария и Словакия (более 90% экспорта — твэлы). Важным, несмотря на снижение, остается экспорт на Украину.

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