Украина и Трамп лишь временно помирили Париж и Лондон

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Президент Франции Эммануэль Макрон пытается восстановить свои пошатнувшиеся позиции в стране за счет Великобритании.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет британский журнал «Prospect».

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«Государственный визит президента Франции Эммануэля Макрона в Великобританию на этой неделе — с 8 по 10 июля — иллюстрирует, насколько далеко продвинулись франко-британские отношения с тех пор. Это будет первая официальная поездка Макрона в страну и первая поездка любого французского президента с 2008 года», – говорится в публикации.

Отмечается, что после выхода Британии из ЕС война на Украине и приход Дональда Трампа к власти привели к потеплению отношений между странами, но «этот путь не был гладким».

«Поскольку Великобритания больше не является частью Европейского союза, Кир Стармер находится в уникальном положении среди лидеров Европы — он может играть на обеих сторонах, когда речь идет о Трампе и США. А в Макроне, который на последовательных выборах позиционировал себя как проевропейский оплот против подъема популистских крайне правых, премьер-министр Великобритании, похоже, нашел подходящего союзника», – говорится в материале.

При этом Макрон намерен с помощью саммита укрепить свои позиции внутри страны.

«Дома французский президент борется с последствиями непопулярной пенсионной реформы. На катастрофических внеочередных выборах в июне прошлого года его партия заняла второе место после левой коалиции, что еще больше подорвало легитимность Макрона в глазах французского народа. Возглавляя, вместе со Стармером, европейскую «коалицию желающих» в войне на Украине, а также его публичные выпады в адрес Трампа (например, поправляя его на пресс-конференции), французский лидер заслужил международное признание. На родине рейтинги президента-хромой утки улучшились: с февраля по март его рейтинги выросли за счет «подъёма Трампа» на 7 процентов всего за один месяц, и теперь составляют 29 процентов, что почти вдвое больше, чем было, когда Трамп был избран шесть месяцев назад», – пишет журнал.

Впрочем, далее выражается скепсис по поводу «медового месяца» Лондона и Парижа.