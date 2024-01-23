Украина и Запад делают ставки на дестабилизацию национальных окраин РФ

Провалив ставку на мятеж, организованный в прошлом году, Запад и Украина попытаются расшатать стабильность внутри национальных регионов России.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Бортника, национальные окраины всегда были слабым местом России во все периоды ее существования, поэтому сейчас технологически выгодно воспользоваться этим.

«Изначально ключевой расчет в войне с нашей стороны, с точки зрения нашего руководства, с точки зрения наших партнеров был на мятеж внутри России. В какой-то мере ситуация с Пригожиным подогревала надежду на то, что этот мятеж случится, поменяет Россию. После того, как пригожинский мятеж провалился, сейчас, возможно, надежда будет на полыхание окраин, на национальный вопрос, который неоднократно использовался против Российской империи, против Советского Союза», – сказал эксперт.

«В конце концов, Советский Союз, все говорят, что распался из-за нефти, а, может быть, он распался не из-за нефти, а из-за событий на Кавказе и странах Балтии, которые начались еще в 89-м году.

Современная Россия больна этим вопросом – посмотрите, что происходит в Башкирии, например, какие были протесты на национальной почве в Дагестане. Эта проблема национальных окраин у России остается очень острой, и с точки зрения технологической, эту проблему вполне может попытаться разыграть и украинское руководство, и наши союзники», – заявил Бортник.