Украина и Запад не в состоянии остановить войну в Донбассе – слово за Москвой

16.10.2020, Москва, Владимир Гладков

На переговорах по Донбассу украинской делегации было предложено обнулить Минские соглашения и создать новую дорожную карту, однако киевские посланники сначала начали затягивать процесс, а потом и вовсе отказались подписывать документ, чем продемонстрировали свою полную неспособность остановить конфликт.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил спецпредставитель ЛНР на переговорах по Донбассу в Минске Родион Мирошник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не могу не сказать об итогах заседания Контактной группы. Украинской стороне было сделано ещё одно предложение: «Раз уж мы видим, что вы ничего не способны сделать с Верховной радой, вы неспособны как переговорщики, мы даём вам шанс – давайте сделаем дорожную карту, сделаем перечень шагов, которые вы возьмёте на себя обязательства согласовать в Верховной раде, принять постановление и выполнить шаг за шагом.

Мы вкладываем туда практически те же самые шаги, которые есть в Минских соглашениях, но у вас есть шанс начать всё с начала, перезапустить».

Господин Кравчук сказал: «Да, хорошо, оформляем». Даём поручение, перенаправляем его в политическую рабочую группу, пускай за две недели отработают этот документ, согласуют сторонами, и после этого передаём Украине, пускай рассматривают в парламенте», – сказал он.

Однако, по словам переговорщика, как только началось согласование документа, украинская сторона начала всячески затягивать переговоры, после чего вообще отказалась подписывать документ.

«Но когда начали формулировать поручение – вот тут начались проблемы. За основу – не за основу, будем – не будем, соглашались – не соглашались. Спустя пять часов диалога украинская сторона отказалась подписывать даже это поручение.

То есть речь идёт о том, что на сегодняшний день люди, представляющие украинскую сторону – это специалисты разговорного жанра, за словами которых не следует абсолютно ничего.

У них каких возможностей пролоббировать какие-то вопросы, которые они согласовывают, они ни на что не уполномочены, и не могут отвечать за слова, которые они произносят в Контактной группе», – добавил он.

В связи с этим Родион Мирошник сделал вывод, что ни Украина, ни Франция с Германией не способны что-либо сделать для прекращения конфликта в Донбассе, а значит, этими вопросами должны заняться Россия совместно с ЛДНР.

«Это крайне важная и крайне сложная ситуация, в которой оказались участники этого процесса. И тем серьёзнее ситуация, что нам дальше важно понимать, каким образом мы будем выходить из этой истории.

Опять-же, на фоне тех процессов, которые происходят в Европе, мы понимаем, что ни у Франции, ни у Германии – Украина виновата никогда не будет, каким бы образом она ни чудила. И никаким образом никто принуждать Украину к выполнению каких-то обязательств, которые они принимали ранее, никто не будет.

Поэтому этот вопрос уже будет решаться между, условно, Донецком, Луганском, и Москвой – когда должна определяться эта стратегия и куда это всё должно двигаться.

Потому что я честно могу сказать, что люди на Донбассе очень сильно устали от неопределённости. Этот постоянный подвес для людей, живущих и бьющихся за свои дома, за своё право называться людьми русскими, которые стремятся быть вместе с Россией, гнетёт неопределённость и непонятность», – резюмировал переговорщик.