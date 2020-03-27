Украина идет к голодным бунтам и тотальному мародерству

27.03.2020, Киев, Тарас Стрельцов

Некомпетентные действия Киева по борьбе с коронавирусом привели к тому, что на Украину из-за границы вернулись десятки тысяч потенциально зараженных и никем не проверенных граждан, что может привести к значительному ухудшению ситуации и голодным бунтам по всей стране.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил львовский блогер и путешественник Юрий Ситник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нас ожидают голодные бунты и мародёрства, и все другие вещи, если эта ситуация будет продолжаться и власть будет реагировать так, как реагирует сегодня. Потому что среди тех людей, которые приехали сегодня нет здоровых, нет здоровых, потому что они не обследованы. Когда начнутся обследования, когда тесты начнут показывать, результаты – это будет ужасная картина.

Мы знаем про депутатов Верховной рады, которые не могли пройти обследования. Почему мы не знаем про тысячи, больных, которые приехали на Украину, 80 тысяч была названа цифра, да потому что их никто не обследовал, вот на самом деле какая ситуация.

А люди, которые у нас сидят по домам, не имеют запасов. Украина – это не Европа», – сказал Ситник.

В свою очередь, мэр Черновцов Алексей Каспрук отметил, что на Украине ожидаются сильные социальные волнения, а действия власти неэффективны в противодействии будущих голодных бунтов.

«Мы четко осознаем в связи с тем, что мы одни из первых запустили жесткие меры карантина: закрывать заведения, торговлю. Нас ждут большие социальные проблемы. Сегодня правительству и президенту на это нужно обратить внимание в первую очередь.

Очень много людей были самозанятые и сейчас находятся в вынужденных отпусках за свой счёт, и эти люди не имели сбережений. То, что они заработали приносили домой раз в день раз в неделю, и жили от зарплаты до зарплаты.

Сегодня отсрочка по кредитам или уменьшение коммуналки не решают проблемы чем завтра кормить детей. И мы в ближайшее время будет иметь не только проблематику в борьбе с корона вирусом, а проблематику социальную», – резюмировал мэр.

Напомним Олег Царёв заявил, что через два месяца Зеленского сметут голодные бунты.