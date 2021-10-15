Украина идет к коллапсу системы теплоснабжения

15.10.2021 16:46 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Меморандум о ценообразовании на тепло и горячую воду, подписанный Кабмином, «Нафтогазом» и местными властями, не гарантирует, что теплоснабжение детсадов и школ удастся обеспечить.

Об этом в беседе на канале «Капитал» заявил директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Согласно документу, местные власти не будут повышать тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне по сравнению с предыдущим. В меморандуме зафиксирована договоренность о «бесперебойности поставок газа». Кроме того, предусмотрена финансовая поддержка местных общин «для бесперебойной работы теплокоммунэнерго и неизменности тарифов». Также достигнута договоренность по цене газа, который будет поставляться бюджетным учреждениям.

«Нефтегаз» меморандум подписал, но типовой договор под поставку газа на по 16 гривен 40 копеек готовить не торопится. Кстати, на днях об этом совершенно официально заявили и руководящие лица «Нефтегаза», что, мол, договор готовится, хотя прошло уже две недели. Ну и главное – на тендеры по закупке по закупки газа бюджетными учреждениями «Нефтегаз» тупо заявляется. Соответственно, детсады и школы и больницы, которые обязаны его закупать через тендеры и наперед, сейчас могут купить только по рыночной цене, то есть по 36 – 37 гривен за куб», – отметил Саливон.

«Разумеется, таких денег у них просто нет в смете заложено было 6 гривен за куб и в шесть раз больше предлагается. Местные власти зачастую тоже не могут оплатить вот эти огромные дополнительные расходы. У Киева достаточно богатый бюджет, он что-то может оплатить, но большая часть местных бюджетов не может поскольку у нас настолько извращенная ситуация, что 80 процентов бюджетных доходов перераспределяется через Киев, а местные бюджеты в основном ведут абсолютно нищенское существование», – добавил эксперт.

«Вот отсюда растут ноги и у парада вот этих чрезвычайных ситуаций. Дело в том, что чрезвычайная ситуация позволяет сегодня отказаться от проведения тендеров на закупки газа на ноябрь о рыночной цене в надежде на то, что завтра можно будет купить у «Нефтегаза», по упрощенной переговорной процедуре, а она в рамках чрезвычайной ситуации разрешена у «Нефтегаза» и по обещанном в этом самом меморандуме цене. Если же обещания так и не будут выполнены, коллапс всей системы теплоснабжения будет просто колоссальным», – подчеркнул экономисты.

«В школах и больницах уже сейчас откровенной дубарь, школьников буквально с сегодняшнего дня в разных регионах начали спонтанно отправлять на досрочные каникулы, и вот сегодня же это порекомендовало сделать Министерство образования, разумеется, прикрываясь коронавирусом. Но, несмотря на то, что действительно сейчас заболеваемость стремительно растет, по данным киевских властей заболеваемость школьников – только 0,3 процента, поэтому это такой фиговый листок чтобы отправить школьников на каникулы из-за того, что просто нет тепла в школах. Если договоренность не будет выполнена, в ноябре из каникул они могут просто не выйти, а заодно придется закрывать и другие бюджетные учреждения, не только больницы и детсады но и все прочее», – считает Саливон.

«Но даже если ситуация вернется в русло выполнения взятых на себя сторонами меморандума обязательств, то роста неплатежей, накопление долгов, резкое увеличение дефицита бюджетов разных уровней, многочисленных скандалов тому подобных прекрасных событий избежать точно абсолютно не удастся», – резюмировал эксперт.