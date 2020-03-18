Украина идет к поражению в Донбассе – жена Корчинского

18.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

После окончания войны в Донбассе регион должны восстанавливать избиратели, которые голосовали на выборах за нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом в эфире телеканала «Магнолия» заявила одиозная националистка, экс-депутат Верховной рады Оксана Корчинская и супруга скандального праворадикала Дмитрия Корчинская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что подписано в Минске, кроме того, что это ведёт к легализации тех террористов, которые в нас стреляли, шесть лет подряд убивали наше население, тех, кто организовывал кампанию против нас, референдумы, узаконивал эти так называемые республики, что привело к потерям четырёх тысяч героев на войне и десяти тысяч мирного населения. То, что происходит, это заказ Москвы.

Сейчас фронт не в Донецкой, Луганской области, где ребята как-то держат фронт, им не дают наступать, но хоть иногда дают отстреливаться, когда наших воинов убивают. Это уже прямое вмешательство Москвы через наших чиновников, непосредственно через Ермака и попытка сделать то, что они хотели ещё в Дебальцево. Этот план в Дебальцево, когда нас зажали в этом коридоре и у нас были потери по несколько сотен ребят в день, с нас требовали сесть за переговоры с ЛНР-ДНР уже тогда», – заявила Корчинская.

«Что это означает для Украины: это, естественно, с России снимаются санкции…Отныне пан Ермак, отменив с десяток наших законов Украины, пытается сделать так, чтоб Россия сказала, что нет, мы теперь наблюдатели, что это внутренний конфликт.

И это приведёт, ещё раз скажу, к снятию санкций, это приведёт к отзыву всех наших международных призывов, это приведёт к тому, что когда-нибудь, когда закончится война, мы будем сами восстанавливать Донецкую и Луганскую область, и это будут деньги избирателей Зеленского. За счёт ваших денег будут восстанавливать Донбасс, за счёт ваших пенсий, ваших зарплат, за счёт того, что вы поддержали ту команду, которая сейчас предаёт Украину», – добавила националистка.