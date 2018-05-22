22.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

1 364 просмотров

Украина идет на шантаж: Вышинского отпустят в обмен на террориста Сенцова

На пресс-конференции об объявлении голодовки украинским террористом Олегом Сенцовим пресс-секретарь МИД Марьяна Беца заявила, что Министерство иностранных дел Украины рассматривает обмен Сенцова на арестованного по подозрению в государственной измене руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

«Все возможно. Я не могу раскрывать всех деталей, потому что если бы мы объявляли заранее, то, поверьте, и Ахтем Чийгоз, и Ильми Умеров, видимо, еще не были бы освобождены. Могу сказать одно, что переговорный процесс не останавливается», — сказала Беца.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

По ее словам, Российская Федерация якобы блокирует все обращения Украины о доступе к Сенцову. Только за последний год было более 20 таких обращений.

Напомним, украинский террорист Олег Сенцов объявил голодовку. Сенцов заявил, что готов умереть, если требования не будут выполнены. По словам адвокатов, у Сенцова крошатся зубы и выпадают волосы.

Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии.