Украина идет на….

09.10.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина сегодня напоминает баржу, тяжело груженную херсонскими арбузами, которая рискует то ли сесть на мель, то ли встретится с эсминцем.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил политический консультант Александр Харебин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, управляет этой баржей человек, который вообще мечтал быть пилотом истребителя.

«В ответ на вопрос, куда идет страна, есть такое короткое стихотворение: «Ты куда идешь, страна? Я иду тихонько на… На работу, на ученье, просто «На», без уточненья». Вот, наверное, такое ощущение сейчас у меня, у граждан страны. Мне легче, я держу руку на пульсе, у меня есть понимание, куда мы движемся.

Но, к сожалению, из-за провальной коммуникационной политики, из-за отсутствия смыслов, которые транслирует офис президента, у большинства наших телезрителей складывается впечатление, что Украина находится в воронке безвременья, ничего не происходит или происходит только хуже.

Мы обычно в наших эфирах используем корабельную или морскую тематику, сравнивая страну то ли с кораблем, идущим на риф, то ли к райскому острову. Вы знаете, Украина для меня сейчас напоминает баржу из Херсона. Она устойчивая, она достаточно старая, но она точно имеет ресурс плавучести и она плывет…

Вот мы такая баржа с херсонскими арбузами, достаточно стабильная. А управляет этой баржей человек, который хотел бы летать на скоростном, супер современном истребителе. Именно летать, парить, делать красивые фигуры высшего пилотажа, а он оказался на барже, которая со всех сторон рискует то ли сесть на мель, то ли встретиться с большим броненосцем, эсминцем», – заявил Харебин.