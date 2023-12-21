Украина идет по пути Финляндии, объявившей победу над СССР после поражения в войне

Анатолий Лапин.  
21.12.2023 11:58
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина, Финляндия


Киеву предлагают объявить о победе над Россией, несмотря на утрату территорий.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил политолог Кость Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Киеву предлагают объявить о победе над Россией, несмотря на утрату территорий. Об этом в...

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«Фактически мы имеем дело с финляндизацией ситуации. Когда говорят про Корею – нет. Вы же знаете, что в 1940 году Финляндия с треском проиграла войну Советскому Союзу – да, были жестокие бои, большие потери, но Финляндия проиграла, она потеряла территории, но при этом весь мир признал, что Финляндия выиграла», – сказал эксперт.

«И сейчас в любом учебнике сказано, что это проигрыш Сталина, что это победа Финляндии и прочее. Вот приблизительно то же предлагают Украине: «А давайте вы потихонечку откажетесь от тех завоеванных территорий, а мы все дружно, во всех газетах – в «Вашингтон пост», «Нью-Йорк Таймс», «Экономист» и прочее напишем, что это большая победа. И в учебники это войдет как большая победа», – заявил Бондаренко.

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