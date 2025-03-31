Украина идет по пути Парагвая. Вымирание катастрофическое – Бондаренко

На Украине происходит катастрофическое снижение количества населения. Это опасно тем, что данную территорию заселят выходцы из третьих стран. Речь может идти о неблагополучных государствах Африки и юго-восточной Азии.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил эмигрировавший с Украины политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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