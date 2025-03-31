Украина идет по пути Парагвая. Вымирание катастрофическое – Бондаренко
На Украине происходит катастрофическое снижение количества населения. Это опасно тем, что данную территорию заселят выходцы из третьих стран. Речь может идти о неблагополучных государствах Африки и юго-восточной Азии.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил эмигрировавший с Украины политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«На сегодняшний день катастрофическая депопуляция, тем более что сейчас, по некоторым данным, если в прошлом году около 40% украинцев, которые проживали в Европе, говорили о том, что они не вернутся, а 60% говорили, что вернутся после войны, то сейчас 73% украинцев, проживающих в Европе, говорят о том, что они не собираются возвращаться в Украину.
Что касается самих процессов, мы понимаем, что на самом деле экономическая ситуация будет только способствовать оттоку украинцев И, соответственно, в этой ситуации достаточно серьезной является угроза появления новых переселенцев в Украину из стран Африки, Юго-Восточной Азии и так далее. Так что вполне возможно, что Украину ждут очень серьезные изменения в демографической среде.
Обратим ли этот процесс? Тоже очень сложно сказать. Я не специалист в демографии, сразу же скажу, но, знаете, история Парагвая показывает, что после жесточайшей депопуляции, которую пережила эта страна в 70-е годы 19 века, популяция населения, то есть количество граждан до сих пор не восстановилось», – заявил Бондаренко.
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