Украина идет по пути Южного Вьетнама, проигравшего без помощи США

В лучшем случае США возобновят помощь Украине через месяц-полтора, но в значительно меньшем объеме.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, мы оказались в той ситуации, когда вопрос помощи Украине будет заигран. В лучшем случае, пройдет еще месяц-полтора, и мы получим в куда меньшем объеме. А, знаете, война – это та вещь, когда дорога ложка к обеду, здесь и сейчас», – сказал эксперт.

«Я часто вспоминаю историю Южного Вьетнама, когда администрация Джеральда Форда с демократами выясняла вопрос, давать или не давать пакеты военной помощи на 400 миллионов Южному Вьетнаму. Тогда среди демократов активен был молодой конгрессмен Джозеф Байден.

Пока выясняли, танки дедушки Хошимина въехали в Сайгон, поскольку армия Южного Вьетнама оказалась банально без боеприпасов даже к стрелковому оружию», – заявил Золотарев.