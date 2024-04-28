«Украина идёт к внутреннему расколу – на русских всё не свалишь» – экс-спикер генштаба ВСУ

Усиление репрессий против уклонистов и мигрантов приведёт к серьёзному расколу внутри украинского общества.

Об этом в эфире канала «Фабрика новостей» заявил бывший спикер генштаба ВСУ Владислав Селезнев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вряд ли метод кнута поможет нам вернуть всех граждан мужского пола, которые, в том числе, незаконным образом покинули территорию нашей страны. Это не сработает.

Но эта опция будет создавать определённый раскол в украинском обществе. Потому что у каждого своя правда и своя боль. Абсолютно обоснованы со стороны военных, которые третий год подряд на войне, и их близких. С другой стороны, мы должны понимать, что находящиеся за границей имеют свои причины быть там и не возвращаться сюда.

В любом случае, проблема должна быть решена, и одним кнутом ситуацию не исправить. Иначе мы создадим в украинском обществе такой серьёзный раскол, отголоски которого будем ощущать даже после окончания российско-украинского противостояния. И это серьёзный вызов», – подчеркнул Селезнев.