«Украина идёт к внутреннему расколу – на русских всё не свалишь» – экс-спикер генштаба ВСУ

Вадим Москаленко.  
28.04.2024 18:46
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Усиление репрессий против уклонистов и мигрантов приведёт к серьёзному расколу внутри украинского общества.

Об этом в эфире канала «Фабрика новостей» заявил бывший спикер генштаба ВСУ Владислав Селезнев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Усиление репрессий против уклонистов и мигрантов приведёт к серьёзному расколу внутри украинского общества. Об...

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«Вряд ли метод кнута поможет нам вернуть всех граждан мужского пола, которые, в том числе, незаконным образом покинули территорию нашей страны. Это не сработает.

Но эта опция будет создавать определённый раскол в украинском обществе. Потому что у каждого своя правда и своя боль. Абсолютно обоснованы со стороны военных, которые третий год подряд на войне, и их близких. С другой стороны, мы должны понимать, что находящиеся за границей имеют свои причины быть там и не возвращаться сюда.

В любом случае, проблема должна быть решена, и одним кнутом ситуацию не исправить. Иначе мы создадим в украинском обществе такой серьёзный раскол, отголоски которого будем ощущать даже после окончания российско-украинского противостояния. И это серьёзный вызов», – подчеркнул Селезнев.

«И тут я должен вспомнить заявление генерала Буданова, который говорит, что во второй половине мая могут быть сложные процессы внутри нашей страны. Он намекает, что якобы есть какой-то план «Шатун», который реализуют российские генералы. Но предпосылки для этого возникают, в том числе, и за счёт такой политики наших чиновников», – добавил офицер ВСУ.

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