24.05.2018, Киев, Максим Карпенко
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Мнение, Общество, Политика, СМИ, Украина

Украина играет против себя, пытаясь запретить двойное гражданство – мнение


Украина играет сама против себя, пытаясь запретить двойное гражданство. Таким образом люди будут стоять перед выбором и отдадут предпочтение не Незалежной.

Об этом в эфире канала UkrLife заявил киевский политолог Николай Спиридонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, крымчане в этом случае однозначно выберут Россию, а те же закарпатские венгры – Венгрию.

«Когда такой вопрос поставить перед крымчанином, то он как-то за пазухой еще держит паспорт украинский, думает: «а вдруг», остается с украинским паспортом. Если ему поставить ребро – «давай, выбирай паспорт Украины или паспорт России», то, наверное, выбора большого не будет, он останется гражданином России. Та же ситуация в Закарпатье с венграми – у многих есть венгерский паспорт. Если заставить выбирать, то, возможно, выбор будет не в пользу Украины, потому что венгерский паспорт худо-бедно делает человека гражданином Европейского Союза, дает возможность куда-то ехать зарабатывать. И когда мы остро ставим вопрос о гражданстве, то Украина играет против себя», – заявил Спиридонов.

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