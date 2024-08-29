Украина имеет ресурсы на ещё один удар, подобный курскому набегу

России не стоит сильно спешить выбивать противника из Курской области, потому что это отвлечёт очень много сил, необходимых на других направлениях.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала «Colonelcassad» Борис Рожин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас сейчас основная ставка делалась на максимальное продвижение на Донбассе. Отсюда и возросшие темпы операций. То есть, если ситуация в Курской области будет развиваться плюс-минус как сейчас, и вот эти все, то что они туда нагнали бригады, они там будут скованы в этих боях, для нас это уже плюс. Сейчас бросать, снимать войска с других направлений, чтобы прямо сейчас начинать какие-то операции по наступлению в Курской области, с военной точки зрения, не совсем целесообразно. Сейчас задача, – не допускать дальнейшего продвижения, и сковывать эти части», – сказал Рожин.

«И при этом важно понимать, что противник ввел в дело далеко не все резервы, у него еще есть где-то порядка 8-9 бригад, которые не активированы. И поэтому, как ожидается, противник может попытаться переломить ситуацию, нанести удар либо на запорожском направлении, либо попытаться еще где-то на границе полезть. То есть, на один такой удар у противника еще ресурсы есть, вот поэтому они сейчас готовятся, ищут возможность, чтобы как-то ударить. Опять же, в том числе, чтобы заставить Россию перебрасывать резервы с Донбасса, чтобы остановить наступление. Потому что с потерей Селидова, с потерей Красноармейска, там начнёт весь фронт осыпаться, начнёт разрушаться общая логистика», – подчеркнул он.