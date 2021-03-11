Украина имитирует бурную деятельность, чтобы похоронить минский процесс

11.03.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Украина в очередной раз- пытается замылить глаза, чтобы не выполнять Минские соглашения.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает спецпредставитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник.

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Напомним, что ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что есть некий «конкретный план», идею которого предложили во Франции и ФРГ, а Киев, дескать, доработал этот документ.

Также он сказал о создании неких «кластеров», которые в случае согласования могут стать основой «для «дорожной карты» для установления мира на Донбассе, возвращения оккупированных Россией территорий и проведения местных выборов».

В свою очередь киевский политолог Владимир Фесенко, обслуживающий интересы офиса президента, заявил «Коммерсанту», что кластеры, скорее всего, означают «некие блоки взаимосвязанных вопросов, которые могут быть основой для компромисса».

По словам же Мирошника, такой документ существует и «мигрирует где-то в «нормандском формате».

«Есть принципиальная проблема: Украина занимается имитацией бурной деятельности и вносит разные документы в разные переговорные форматы», — сказал Мирошник.

Он назвал заявление Ермака «очередным информационным всплеском со стороны Украины».