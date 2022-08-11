Украина интригует по поводу «белорусской Новофедоровки»

11.08.2022  21:19 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Белоруссия, Дзен, Крым, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Жители Белоруссии наблюдали вспышки в районе военного аэродрома у деревни Зябровка гомельской области. Также были слышны хлопки. Оппозиционные ТГ-каналы поспешили представить это как взрывы.

Министерство обороны Белоруссии предоставило объяснение на своем официальном сайте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Жители Белоруссии наблюдали вспышки в районе военного аэродрома у деревни Зябровка гомельской области. Также...

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«10 августа около 23 часов во время контрольного пробега одной из единиц техники после проведенной замены двигателя произошло ее возгорание. Личным составом своевременно приняты меры по тушению. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Однако украинские СМИ поспешили представить инцидент как аналог крымской Новофедоровки – военного аэродрома, где на днях произошел пожар, в результате которого сдетонировали боеприпасы. В обоих случаях минобороны Украины не берет на себя ответственности, но многочисленные спикеры активно намекают, что, дескать, не обошлось без украинского супероружия. Они сообщают, что Зябровка могла стать объектом атаки, поскольку Россия якобы сосредоточила там свои системы ПВО.

Военный обозреватель группы «Украинский спротив» Александр Коваленко утверждает, что последние несколько недель Россия свозила в Зябровку ракеты для установок ПВО С-300. Каждый день от 4 до 8 контейнеров.

«Я не исключаю, что во время транспортировки мог случиться инцидент. Например, как говорят сейчас в России, головотяпство. Тем более, что мы знаем, что ракеты для «Искандеров» недостаточно надежны», – сочинял Коваленко в эфире украинской службы американского «Радио Свобода».

Он считает, что было бы логично для Украины нанести удар по военной инфраструктуре в Белоруссии.

«Это дискуссионный вопрос, который существует с 24 февраля. Руководство нашей страны избрало путь достаточно демократичного и толерантного отношения к границам соседних стран, несмотря на то, что это страны-террористы. С моей точки зрения, было бы логично наносить удары по военной инфраструктуре как на территории Белоруссии, так и на территории РФ. Но наше руководство выбрало другой путь», – утверждал Коваленко.

Также он назвал угрозы президента Белоруссии адекватно ответить на любую атаку со стороны Украины «словоблудием».

«Александр Лукашенко прекрасно понимает, что будет с его армией, если он на это пойдет. Его армии после этого не будет», – паясничал Коваленко.

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