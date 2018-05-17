17.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Украина исчерпала квоты на экспорт сельхозпродукции в ЕС

За три месяца 2018 года украинские экспортеры уже полностью использовали беспошлинные квоты на экспорт в ЕС 8 видов агропродукции, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

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Квоты были использованы на пшеницу, кукурузу, мед, яблочный и виноградный соки, солод, квартальную квоту на мясо птицы, а также полугодовую — на сливочное масло.

В то же время по большинству других продуктов средний процент использования квот является очень низким.

В 2018 г. планово вырастут квоты на отдельные товарные позиции: сахар, крахмал, соки, отруби, ячменную крупу, пшеницу, кукурузу, баранину и другие.

Стоит отметить, что для Украины действуют дополнительные преференциальные квоты на 8 товаров: мед, виноградный сок, ячменную крупу, обработанные томаты, овес, пшеницу, кукурузу и ячмень.

Отметим, что с 1 по 5 января Украина полностью выбрала квоты как основные, так и дополнительные, на экспорт пшеницы и кукурузы в страны Евросоюза в 2018 году.