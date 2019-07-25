25.07.2019, Москва, Михаил Рябов
 
Происшествия, Россия, Украина
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Украина искала на захваченном российском танкере записи переговоров

На захваченном СБУ российском танкере украинских силовиков, в частности, интересуют записи переговоров, сделанные в конце 2018 года во время попытки прорыва катеров ВМСУ через Керченский пролив, обернувшейся сдачей в плен украинских моряков.

Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

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«Сейчас группой следователей СБУ, военных прокуроров и пограничников на указанном танкере закончено санкционированные украинским судом следственные действия – обыск с целью установления фактических обстоятельств дела, изъятие документов из суда, записи радио переговоров во время конфликта, бортовых журналов. Допрошены лица команды судна, изъяты необходимые для установки истины в производстве документы… Указанное судно признано вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте», – сообщил Матиос.

Он опубликовал фотографию изъятых российских паспортов моряка у членов экипажа.

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