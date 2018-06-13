13.06.2018, Киев, Максим Карпенко

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Украина искупает грехи Майдана

Те беды, которые в последние четыре года переживает Украина, стали прямым следствием государственного переворота 2014 года.

Об этом в эфире программы «Хороший/Плохой» заявил политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, переворот стал чертой, за которой закончилась Украина образца 1991 года.

«Супрун мы заслужили Майданом. Мы все, что происходит, заслужили Майданом. Я не уверен, что мы до сих пор супрунами, яценюками, гройсманами, порошенками, коломойскими и прочими искупили грех Майдана. Дай бог, чтоб оно где-то сейчас остановилось, но я боюсь, что это еще будет продолжаться долго… Майдан – это конец одной Украины и начало другой Украины. И вопрос мы можем только ставить: жизнеспособна ли постмайданная Украина», – заявил Джангиров.