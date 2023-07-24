Украина использовала турецкие суда для доставки взрывчатки по «зерновому коридору»

Анатолий Лапин.  
24.07.2023 09:16
  (Мск) , Киев
Просмотров: 837
 
Война, Дзен, Терроризм, Турция, Украина, ФСБ


Сухогруз из Турции шел в порт Ростова со следами взрывчатки на борту.

Об этом сообщили в ФСБ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сухогруз из Турции шел в порт Ростова со следами взрывчатки на борту. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


В ведомстве подчеркнули, что проводят проверку судов, идущих через Керченский пролив. В одном из них 22 июля обнаружили следы взрывчатых веществ.

«В трюме иностранного сухогруза, следовавшего из Турции в порт Ростова-на-Дону для погрузки зерна, были обнаружены следы взрывчатых веществ динитротолуола и тетрила, а также выявлены признаки стороннего вмешательства в конструктивные части сухогруза. Установлено, что в конце мая судно находилось в украинском порту Килия», – отмечается в сообщении.

При этом в июле в турецком порту Тузла была полностью сменена судовая команда, состоявшая из 12 граждан Украины, кроме того было изменено название сухогруза.

«Эти обстоятельства могут свидетельствовать о возможности использования иностранного гражданского судна для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины», – добавили в ФСБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть