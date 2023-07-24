Украина использовала турецкие суда для доставки взрывчатки по «зерновому коридору»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Сухогруз из Турции шел в порт Ростова со следами взрывчатки на борту.

Об этом сообщили в ФСБ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

В ведомстве подчеркнули, что проводят проверку судов, идущих через Керченский пролив. В одном из них 22 июля обнаружили следы взрывчатых веществ.

«В трюме иностранного сухогруза, следовавшего из Турции в порт Ростова-на-Дону для погрузки зерна, были обнаружены следы взрывчатых веществ динитротолуола и тетрила, а также выявлены признаки стороннего вмешательства в конструктивные части сухогруза. Установлено, что в конце мая судно находилось в украинском порту Килия», – отмечается в сообщении.

При этом в июле в турецком порту Тузла была полностью сменена судовая команда, состоявшая из 12 граждан Украины, кроме того было изменено название сухогруза.

«Эти обстоятельства могут свидетельствовать о возможности использования иностранного гражданского судна для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины», – добавили в ФСБ.