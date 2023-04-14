Украина использует Крым как полигон для испытания оружия – Данилов

Анатолий Лапин.  
14.04.2023 09:19
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Украина


Украина испытывает свое оружие, используя Крым в качестве полигона.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина испытывает свое оружие, используя Крым в качестве полигона. Об этом в эфире телеканала...

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Данилов назвал Крым территорией Украины и объявил о правах на удары по его территории.

«Все то, что касается нашей территории, а Крым – наша территория, – мы отрабатываем на сегодняшний день образцы вооружения, современные образцы вооружения…

Поверьте, если есть использование, испытания того или иного вооружения, то они происходят на нашей территории. Еще раз акцентирую, что Крым – это наша территория, то, что там происходило – в какой-то день именно испытание новых современных видов вооружения – я этого не исключаю», – заявил Данилов.

Ранее появилась информация, что последние удары по Крыму Украина нанесла ракетами из нового оперативно-тактического комплекса «Гром-2».

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