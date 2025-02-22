Украина использует нефть для шантажа Венгрии

22.02.2025 15:27
  (Мск) ,
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Венгрия, Дзен, Нефть, Украина


Украина остановит транзит нефти через свою территорию, если Будапешт окончательно перейдет в оппозицию Киеву в ЕС.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому изданию «Деловая столица» заявил профессор Киево-Могилянской школы управления, эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе Геннадий Рябцев.

Украина остановит транзит нефти через свою территорию, если Будапешт окончательно перейдет в оппозицию Киеву...

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У него поинтересовались, почему Украина с 1 января отказалась от транзита российского газа, но через Украину продолжает идти российскую нефть.

«Во-первых, нефть продолжает транспортироваться, потому что действует контракт между Укртранснефтью и Транснефтью, обязывающий Украину предоставлять услуги по транзиту российского нефтяного сырья», – сказал Рябцев.

Он добавил, что прервать этот контракт запрещает статья 276  Соглашения об Ассоциации Украины и ЕС.

«Во-вторых, этот контракт является одним из последних рычагов экономического влияния Украины на венгерское правительство, которое выступает против увеличения помощи нашему государству от ЕС. Нефть, транспортируемая по Украине, идет на нужды венгерской компании MOL Group. Эта компания благодаря более низкой цене сырья получает значительные прибыли. В случае прекращения транспортировки российской нефти по Украине MOL будет вынуждена покупать нефть у других поставщиков, что существенно уменьшит ее конкурентные преимущества на рынке ЕС», – указал эксперт.

По его словам, Киев может расторгнуть этот контракт, чобы наказать Венгрию.

«Есть такая возможность, потому что Соглашение об ассоциации с ЕС позволяет в случае войны или угрозы войны не выполнять обязательства, предусмотренные Соглашением, для обеспечения национальной безопасности. Думаю, Киев воспользуется этой возможностью, если Венгрия окончательно перейдет в оппозицию к другим государствам-членам ЕС в вопросе Украины», – резюмировал Рябцев.

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