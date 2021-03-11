Подпишись на рассылку
11.03.2021, Киев, Игорь Петров
 
Дзен, Конфликт, Крым, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Скандал, Украина
Просмотров:

Украина испугалась сближения с Турцией – Бондаренко

Новости Украины

Турция может использовать инициированную Украиной «крымскую платформу» для целей собственной экспансии на территории Крыма и Причерноморья, и в Киеве это начали понимать.

Об этом в эфире канала «Капитал» заявил политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«У нас очень активно говорили о роли Турции, об украино-турецком сближении до тех пор, пока в Турции вдруг не начали рисовать карты, на которых Крым и побережье обозначались как исконно турецкие территории, и до тех пор, пока в Турции не начали призывать к пересмотру Кючук-Кайнарджийского мирного договора.

И на Украине чуть-чуть задумались и даже начали думать: вот эта «крымская платформа», которую так сейчас распиарили, не воспользуются ли ею другие, третьи силы? В любом случае, Турция, турецкая активность достаточно интересна. Турция превращается в серьезного регионального лидера, Турция очень часто бросает вызовы США», – заключил Бондаренко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть