Украина испугалась сближения с Турцией – Бондаренко

11.03.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Турция может использовать инициированную Украиной «крымскую платформу» для целей собственной экспансии на территории Крыма и Причерноморья, и в Киеве это начали понимать.

Об этом в эфире канала «Капитал» заявил политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас очень активно говорили о роли Турции, об украино-турецком сближении до тех пор, пока в Турции вдруг не начали рисовать карты, на которых Крым и побережье обозначались как исконно турецкие территории, и до тех пор, пока в Турции не начали призывать к пересмотру Кючук-Кайнарджийского мирного договора.

И на Украине чуть-чуть задумались и даже начали думать: вот эта «крымская платформа», которую так сейчас распиарили, не воспользуются ли ею другие, третьи силы? В любом случае, Турция, турецкая активность достаточно интересна. Турция превращается в серьезного регионального лидера, Турция очень часто бросает вызовы США», – заключил Бондаренко.