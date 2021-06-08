Украина испытывает дефицит боеприпасов по всем вооружениям, – военный эксперт

08.06.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Вся номенклатура боеприпасов в украинской армии дефицитная, а срок эксплуатации снарядов подошел к концу.

Об этом в эфире интернет-канала «Скрыпин» заявил военный эксперт Тарас Чмут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Чмута, из-за этого нередки случаи, когда снаряды взрываются раньше положенного или не взрываются вовсе.

«Фактически вся номенклатура боеприпасов, которая у нас есть, она в той или иной степени уже дефицитная. Во-вторых, любой боеприпас имеет гарантийный срок эксплуатации. То есть завод, его производитель, гарантирует, что этот патрон, снаряд, ракета, мина или что-то другое, он штатно будет работать на протяжении, например, 20 лет при соответствующих условиях хранения. После 20 лет завод-производитель не гарантирует, что этот боеприпас будет штатно работать. Вот, у нас большинство боеприпасов уже просроченные и могут работать достаточно хаотично», – сказал эксперт.

«Например, в 14-м году были случаи, когда снаряды к «Урагану» вылетали, пролетали 50-100 метров и падали. Потом у них снова запускался двигатель, он снова подлетал и снова падал. Случаи, когда ракета из «Бука» вылетала из пусковой и через 30-50 метров от пусковой взрывалась были в Крыму еще до оккупации. То есть, чем старше боеприпас, тем более опасный он во время стрельбы. История с разрывами минометов, когда взрыватель на мине старый, 60-70 годов, взрывался в канале ствола тоже мы помним. То же самое в какой-то степени касается патронов, которые могут не срабатывать просто», – заявил Чмут.