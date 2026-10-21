Украина истекает кровью, зато мы заработали миллиарды и не потеряли ни одного солдата, – сенатор США

Анатолий Лапин.  
21.10.2026 11:32
  (Мск) , Вашингтон
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Война, Дзен, Политика, США, Украина


Кровавый конфликт на Украине позволил американским производителям оружия заработать миллиарды долларов, а заодно ослабить Россию.

Об этом в эфире телеканала CBS News заявил соавтор закона об «адских санкциях», сенатор-демократ Ричард Блюменталь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Кровавый конфликт на Украине позволил американским производителям оружия заработать миллиарды долларов, а заодно ослабить...

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«Американские производители, в основном оборонные подрядчики, получили сотни миллиардов долларов. И да, вы абсолютно правы – большая часть оружия, поставляемого на Украину, поступает из Америки, хотя администрация Трампа прекратила оказывать финансовую помощь на его закупку. Теперь эти закупки финансирует Европа.

Так что вы абсолютно правы в том, что американские производители выиграли от войны, но есть и другой способ, которым мы выиграли. Долгое время нашей целью было остановить и сдержать Россию как агрессивную силу. Украина сражается, истекает кровью и гибнет. И она, вероятно, ослабила российскую армию на треть или даже наполовину – поговорите с нашими военными экспертами.

Соединенные Штаты не потеряли ни одного военнослужащего, ни один человек в военной форме не погиб и не был ранен, а Украина значительно ослабила российскую армию. Так что мы получили множество выгод от храброй борьбы Украины, и не в последнюю очередь мы остановили Путина и дали понять Украине, что не потерпим, если он выступит против союзников по НАТО, таких как Финляндия и Швеция, Молдова, Польша.

Поверьте мне, все они хотят, чтобы Украина одержала победу в этой борьбе, потому что знают, что следующими в меню Путина будут они», – разглагольствовал Блюменталь.

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