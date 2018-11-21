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21.11.2018, Москва, Владимир Гладков
 
Киев, Колониальная демократия, Мнение, Политика, США, Украина
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Украина – источник международного терроризма на побегушках у США

Там, где США не могут поступить в отношении РФ совершенно неадекватно по дипломатическим или иным мотивам, американцы, чтобы не позориться используют Украину.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявила московский политолог Игорь Шатров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Политолог прокомментировал слова спикера украинского парламента Андрея Парубия, который торжественно заявил о том, что несмотря на то, что прошло пять лет, он я убеждён, что «майдан продолжается в нашей работе здесь, в Верховной Раде».

«Удивительно, а Парубий прав. Действительно, майдан переместился с площади в Верховную Раду. Это был внутригосударственный терроризм, теперь Украина – это источник международного терроризма, которая нашла себе место на службе у США. Там, где не могут поступить в отношении РФ совершенно неадекватно США, по разного рода дипломатическим или иным мотивам, Украина всё это делает. Она выполняет роль шавки, которая лает, но пытается себя представить большой собакой», – заявил Шатров.

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