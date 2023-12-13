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Украина истощается и рано или поздно, без поддержки, не сможет противостоять России. Россия же наоборот, увеличивает свои доходы, ее экономика растет, а санкции не привели к банкротству. Более того, оказалось, что без российских энергоресурсов западная цивилизация рухнет.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил сингапурский бизнесмен и адвокат Шон Фу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они теряют людей, им трудно собрать деньги, и теперь, возможно, даже придется уступить позиции. Мы знаем, что экономика и война тесно связаны друг с другом. Как только деньги закончатся, рано или поздно, ты не сможешь продолжать сражаться. Долларовые резервы Украины начинают быстро истощаться – они борются за наличные, даже несмотря на то, что Россия вернулась к значительному и растущему профициту текущего бюджета. Из-за растущих доходов от продажи нефти и обхода западных санкций России в ближайшее время не грозит банкротство. Положительное сальдо баланса текущих операций в ноябре продолжает расти и превысило 12 миллиардов долларов. Это ценный довоенный уровень, и очень просто понять, почему – Россия продает реальный товар, в котором нуждается весь мир. Без нефти современная цивилизация просто рухнет. Невозможно лишить мир всех российских товаров, не вызвав большого инфляционного кризиса. Запад, наконец, начинает это понимать, и мы наблюдаем значительный сдвиг в настроениях», – заключил Фу.