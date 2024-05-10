Украина истощила ключевые резервы для латания дыр на фронте – Бортник

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Так называемые «пожарные» бригады ВСУ, которые командование бросало на самые сложные участки, чтобы заткнуть провалы, уже сточились. Об этом в эфире интернет-канала «ПолитЭксперт» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наши ключевые оперативные соединения, такие как 3-я штурмовая, 47-я «Магура» и некоторые другие, они истощены тем, что ими постоянно затыкают дыры. Сначала они принимали активное участие в наступлении на юге, потом шли на Бахмут, потом затыкали Авдеевку, сейчас под Очеретино. Эти подразделения истощены и их необходимо отводить в тыл на отдых и пополнение, а поменять их, оказывается, некем. Количество боеспособных подразделений невысоко. Кроме того, вмешиваются всякие внутренние факторы управления войсками, тяжелые внутренние факторы… Сейчас на фронте начинает сказываться российское преимущество в ресурсах», – заявил Бортник.