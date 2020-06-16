16.06.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Донбасс, Политика, Россия, Украина
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Украина изначально признала российские паспорта жителей ЛДНР


Украинские дипломаты отличаются непоследовательностью в отношении российских паспортов, выданных жителям республик Донбасса.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе дискуссии в студии показали одно из последних высказываний главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

«Я бы сказал, «Минск» не умер, но Украина держит его на немецко-французском аппарате искусственной вентиляции легких. Простите за черный юмор… Российские паспорта в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей – это филькина грамота. Выдавая эти паспорта, Россия грубо нарушает международное право. Поэтому для нас никакого значения они не имеют», – заявил Кулеба в интервью «Укринформу».

«У Кулебы шикарное заявление про то, что и минскому процессу аппарат искусственного дыхания из Англии привезти хотят, и так далее, – отметил Корнилов. – Но самое главное, я просто поражаюсь логике украинских деятелей. Он сказал, что российские паспорта, выданные в Донбассе – это филькина грамота, это бумажки, мы их не признаём, говорит он».

А я думаю, подождите, это его же представители, МИДа Украины недавно на онлайн-переговорах показывали российские паспорта жителей Донбасса, которые ведут переговоры, и кричали: «Смотрите, они – граждане России!» – напомнил эксперт.

«Кулеба забыл, что всего три-четыре недели назад МИД Украины официально их (российские паспорта – ред.) признал, требуя заменить переговорщиков, поскольку у них паспорта России. Люди Донбасса перестали быть для Кулебы и компании гражданами Украины с этих пор. И теперь он говорит, что они – никчемные бумажки. Представляете, раздвоение сознания у людей!

Они даже не поняли, что они признали эти паспорта. Мало того, они признали граждан Украины, которые их получили, негражданами Украины, а теперь говорят: мы их не признаём, это никчемные бумажки», – заявил Корнилов.

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