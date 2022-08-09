Украина как государство уже неспособна выполнить самые базовые функции – киевский эксперт

Новости Украины

Киевский режим способен только к насильственной генерации правил для общества, вместо того, чтобы обеспечить хотя бы элементарную безопасность.

Об этом на YouTube-канале разыскиваемого в РФ за призывы к убийствам киевского политолога Юрия Романенко заявил директор инжениринговой компании «Восток», «специалист-железнодорожник» Михаил Сорокин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С чем сейчас категорически не справляется государство? Первое, мы сейчас находимся в состоянии войны, мы не смогли защитить те территории, которые являются нашим национальным достоянием. Мало того, мы не можем обеспечить и контролировать свои транзитные пути. Мы не выполняем ключевую функцию, то есть мы не можем обеспечить свои логистические цепочки. Мы не имеем флота, который может сопровождать наши суда, мы не смогли защитить свою акваторию. Это говорит о том, что государство не выполняет свои ключевые, базовые функции обеспечения безопасности», – объяснял Сорокин.

«Очевидно и другое, что в условиях, когда изменилось всё, государство продолжает находиться дальше в неге. Как НБУ делает прогноз, что в следующем году у нас будет, какой-то рост фиктивный на 3-4%. Потом война закончится. Никто не знает, когда закончится война, а они сидят, рисуют какие-то графики, что война закончится, и всё начнётся. Даже если война закончится, почему начнётся», – возмущался в ответ Романенко.

Сорокин посетовал на некомпетентность правящих элит.

«Это то, с чего я начинал своё послание, именно с того, что у нас телега впереди лошади. У нас государственный аппарат занимается тем, что они занимают определённые должности и позволяют генерировать правила по которым живёт общество. Хотя они не имеют права ни сточки зрения морали, ни с точки зрения образования своего, потому что люди эти не обладают должным опытом», – резюмировал эксперт.