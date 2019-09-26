Украина капитулировала, аннулировав лицензии ВУЗам Донбасса и Крыма

26.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Лишив лицензии на образовательную деятельность ВУЗы, оставшиеся на территории Донбасса и Крыма, Украина фактически признала собственную капитуляцию.

Об этом в ходе круглого стола заявил директор Координационного центра перемещённых ВУЗов Александр Кульга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему уникальная ситуация возникла? Потому что там и на территории Украины действуют одновременно два государственных учреждения.

Есть Донецкий Национальный в Донецке и Донецкий Национальный в Виннице. Государственной стратегии за прошлые пять лет не было. Сейчас пишут сообщения, но сообщения, которые доходят через СМИ, не очень хорошие. Понимаю, что мы откровенно говорим, что мы капитулируем. Они говорят, что не очень хорошее качество образования. А что было сделано для этого, чтобы было хорошее качество? Выехали преподаватели…

Из Крыма приехал только один вуз – Таврический Национальный. Всем остальным просто аннулирована лицензия. Кому мы сделали подарок, я не знаю. Для чего это сделано?

За эти пять лет благодаря программам «Украина-Донбасс» и «Украина-Крым» мы пытались вытащить оттуда молодежь. Около шести тысяч человек переехали в наши вузы», – пожаловался на невеселые итоги Кульга.