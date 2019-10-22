22.10.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Минский процесс, Политика, Украина
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Украина капитулировала перед ЛДНР – Карасев

Украина уже капитулировала перед республиками Донбасса в 2015 году, когда ВСУ были в очередной раз загнаны в «котел».

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, если бы не договоренности, подписанные зимой 2015 года, армии республик продвинулись дальше в наступлении.

«Капитуляция была в 15-м году. Это было полупоражение возле Дебальцево. Потому что могло быть хуже, это не упрек Порошенко, потому что могло быть хуже, дальше могли пойти. Хорошо, что мы сохранили. Полупоражение было тогда, поэтому мы должны разгребать и делать то, что было подписано Порошенко и так далее. Мы вынуждены были пойти под давлением обстоятельств», – заявил Карасев.

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