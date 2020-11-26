Украина катится в пропасть с угрожающим ускорением – Гордон

26.11.2020, Киев, Вадим Москаленко

Из-за того, что в руководстве Украины оказалось огромное количество бездарных и малообразованных людей, эта страна стремительно теряет признаки государства.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka Online» заявил скандально известный своими антироссийскими выпадами и пиаром шарлатанов киевский журналист Дмитрий Гордон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне трудно сказать, что пытается сделать власть, потому что я не чувствую власти, я чувствую полное разрушение вертикалей и полное разрушение украинской государственности. Это падение в пропасть с угрожающим ускорением, не со скоростью, а с ускорением.

Я думаю, что, если разрушается власть, конечно, ответственность должны нести те, кто должны эту власть спасать от разрушения, потому что дело не во власти, а дело в Украине, которая теряет признаки государственности и суверенности. Это происходит оттого, что наверху оказалось огромное количество бездарных и малообразованных людей, которые возомнили себя вершителями судеб», – отметил Гордон.